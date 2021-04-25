Депутат Палаты представителей о ценах на лекарства: «Повлиять на себестоимость сложно, но мы можем повлиять на конечную цену товара»

Новости Беларуси. В Беларуси рассматривают возможность смягчить ценовое регулирование – об этом на неделе заявили в МАРТ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Напомним, с 1 марта ежемесячное изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не должно превышать 0,2 %. Решение было продиктовано ростом мировых цен на продовольствие за год почти на четверть. Сейчас в правительстве обсуждается возможная отмена или либерализация этого постановления. Новые условия для инвесторов. Вот над какими законопроектами сейчас работают депутаты Самое главное – это обеспечить товары на полках. Впрочем, в целом следить за ценами продолжат. К мониторингу подключились и депутаты во время работы в своих округах. Наши корреспонденты провели один день с народными избранниками на местах.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Оставаться актуальным и сохранять оживленный взгляд на ситуацию в стране. Зоркости в этом вопросе добавляет как раз таки работа на местах с людьми. Депутаты тоже люди, а значит, отправляются на шопинг и о новых правилах игры с ценами в курсе не понаслышке.

К вам едет ревизор. История без гоголевского сюжета. Депутат Светлана Горваль заходит в аптеки популярной сети Витебска и мониторит цены на самые необходимые препараты. Домашние аптечки белорусов должны быть в порядке, вне зависимости от колебаний цен и отдельных случаев спекуляции.

Светлана Горваль, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Здесь, конечно, повлиять на себестоимость очень сложно, но мы можем повлиять на конечную цену товара, который уже у потребителя находится в корзине. Поэтому – да, торговая надбавка немножко снизилась, прибыль уменьшилась. Но мы сейчас говорим о безопасности наших граждан, о доступности товара и о том, что это социальную направленность имеет.

Депутаты отмечают, что с повышением НДС в аптечных сетях разработали ряд программ лояльности. К примеру, это скидки для определенных категорий граждан. Плюс список из полусотни медпрепаратов, цены на которые заморожены. Как правило, это антибиотики или сердечные лекарства. А это уже не просто забота о здоровье.

Светлана Горваль:

Каждый депутат по приезду на свое основное рабочее место в Минск делает такой свод по мониторингу цен. Мы обобщаем информацию и отправляем ее в профильное министерство. Это Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Таким образом, они проводят анализ. У них же большое количество таких же мониторингов, оценок, и они уже принимают меры, как может повлиять государство на регулирование ценообразования.