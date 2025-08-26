Как должен работать МАРТ на селе? Разложил Андрей Лазуткин

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях политолог Андрей Лазуткин. Лукашенко задал неудобные вопросы чиновникам – обсудим совещание президента по вопросам торговли. А также работу Беларуси в рамках ШОС и эксперименты в Прибалтике.
Андрей Лазуткин, политолог:
Никто не против частника. Но одно дело – частник, другое дело – крупный монополист, который начинает у тебя весь рынок контролировать, и уже непонятно, кто здесь власть. И самое главное, что это вопрос не столько даже отпускной цены продукции, потому что люди там покупают дешевые продукты, им все нравится.
Но это еще вопрос закупочных цен для тех, кто продает эту продукцию, потому что, например, есть политика жесткого дисконта, когда вы как директор магазина или какой-то сети, допустим, в областном центре, еще отслеживаете, по какой цене товар продают ваши конкуренты.
Если там маленький магазинчик, а у вас огромная сеть и у них что-то дешевле, чем у вас, значит, вы их, скорее всего, задушите самыми разными административными методами, какими-то скрытыми, теневыми, свяжетесь даже с поставщиком продукции, скажете: либо ты только мне продаешь дешевле, а ему не продаешь, либо ты должен поднимать цены у себя там на районе в этом маленьком магазинчике.
Андрей Лазуткин:
То есть причины этой войны в том, что капитал стремится к монополии. Если одна сеть уже увеличилась, она будет просто съедать все остальные. Поэтому для этого есть антимонопольное регулирование. Но, возможно, в городах оно работает по одной схеме, а на селе должно работать по другой схеме. Потому что если там просто некому продавать, тогда что? Мы будем с вами с хорошим антимонопольным регулированием, но при этом без магазинов на селе.
Президент же хочет, чтобы люди имели доступ к продуктам. Поэтому, скорее всего, в части сельской местности будут некие изъятия в этом самом антимонопольном регулировании. К этому все идет. То есть должны еще быть некие решения. Поэтому проводилось такое большое совещание.
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