Как должен работать МАРТ на селе? Разложил Андрей Лазуткин

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях политолог Андрей Лазуткин. Лукашенко задал неудобные вопросы чиновникам – обсудим совещание президента по вопросам торговли. А также работу Беларуси в рамках ШОС и эксперименты в Прибалтике.

Андрей Лазуткин, политолог:

Никто не против частника. Но одно дело – частник, другое дело – крупный монополист, который начинает у тебя весь рынок контролировать, и уже непонятно, кто здесь власть. И самое главное, что это вопрос не столько даже отпускной цены продукции, потому что люди там покупают дешевые продукты, им все нравится.

Но это еще вопрос закупочных цен для тех, кто продает эту продукцию, потому что, например, есть политика жесткого дисконта, когда вы как директор магазина или какой-то сети, допустим, в областном центре, еще отслеживаете, по какой цене товар продают ваши конкуренты.

Если там маленький магазинчик, а у вас огромная сеть и у них что-то дешевле, чем у вас, значит, вы их, скорее всего, задушите самыми разными административными методами, какими-то скрытыми, теневыми, свяжетесь даже с поставщиком продукции, скажете: либо ты только мне продаешь дешевле, а ему не продаешь, либо ты должен поднимать цены у себя там на районе в этом маленьком магазинчике.