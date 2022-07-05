«В случае обнаружения таких сговоров штрафы очень большие». Богданов об антимонополии и системе стабфондов

Новости Беларуси. Насыщение внутреннего рынка собственной продукцией и недопущение необоснованного роста стоимости товаров. Правительство и Комитет госконтроля утвердили программу по стабилизации цен и контролю за ценообразованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нововведения отразились и на работе «Минскагропроммаша». Куда уходит продукция завода? Подробности здесь. Насыщать внутренний рынок нашим отечественным и расширять ассортимент – как раз одна из мер, предусмотренных принятой программой. Обратная сторона – то, что мы сами не можем производить, на прилавках должно быть по приемлемым ценам. В игру вступают параллельный импорт, упрощение таможенных процедур. Одним словом, все, что позволит удешевить продукт в конечной потребительской точке. Затронута и система стабфондов. Именно стоимость на плодоовощную продукцию в межсезонье дает ощутимый прирост инфляции.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Мы усовершенствовали систему стабилизационных фондов, будет постановление правительства выпущено на эту тему, где мы увеличим объемы закладки стабилизационных фондов на 35 %. Это позволит в полном объеме обеспечить нас, белорусов, по доступной цене товарами борщевого набора и фруктами отечественного производства. Причем в широком ассортименте и по доступной цене. Предусматриваются и меры по снижению инфляционных ожиданий. Мы будем проводить открытую политику с целью информирования широкой общественности и бизнеса о том, какие прогнозы и какие действия намерено предпринимать правительство по сдерживанию инфляционных процессов. Параллельный импорт и соглашение о скидках. Правительство утвердило новый стратегический план. Подробности здесь.

Доступность этому критерию обеспечивает, конечно, 214 постановление путем жесткого ценового регулирования. А вот меры экономического характера – дело рук как раз новой программы, как и в вопросе повышения доли нашей продукции на прилавках. Немаловажный акцент – на контрольную деятельность. Это тот этап, когда ведомства должны объединиться. Выявление ценовых сговоров, к примеру. Так, в 2021 году вычислили 12 компаний, которые решили проводить политику по удерживанию на внутреннем рынке высокой стоимости. Итог – более 8 миллионов рублей штрафа.