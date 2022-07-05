Прямой эфир

«В случае обнаружения таких сговоров штрафы очень большие». Богданов об антимонополии и системе стабфондов

05 июля 2022 19:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Насыщение внутреннего рынка собственной продукцией и недопущение необоснованного роста стоимости товаров. Правительство и Комитет госконтроля утвердили программу по стабилизации цен и контролю за ценообразованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В случае обнаружения таких сговоров штрафы очень большие». Богданов об антимонополии и системе стабфондов-1

Нововведения отразились и на работе «Минскагропроммаша». Куда уходит продукция завода? Подробности здесь.

Насыщать внутренний рынок нашим отечественным и расширять ассортимент – как раз одна из мер, предусмотренных принятой программой. Обратная сторона – то, что мы сами не можем производить, на прилавках должно быть по приемлемым ценам. В игру вступают параллельный импорт, упрощение таможенных процедур. Одним словом, все, что позволит удешевить продукт в конечной потребительской точке. Затронута и система стабфондов. Именно стоимость на плодоовощную продукцию в межсезонье дает ощутимый прирост инфляции.

«В случае обнаружения таких сговоров штрафы очень большие». Богданов об антимонополии и системе стабфондов-4

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Мы усовершенствовали систему стабилизационных фондов, будет постановление правительства выпущено на эту тему, где мы увеличим объемы закладки стабилизационных фондов на 35 %. Это позволит в полном объеме обеспечить нас, белорусов, по доступной цене товарами борщевого набора и фруктами отечественного производства. Причем в широком ассортименте и по доступной цене. Предусматриваются и меры по снижению инфляционных ожиданий. Мы будем проводить открытую политику с целью информирования широкой общественности и бизнеса о том, какие прогнозы и какие действия намерено предпринимать правительство по сдерживанию инфляционных процессов.

Параллельный импорт и соглашение о скидках. Правительство утвердило новый стратегический план. Подробности здесь.

«В случае обнаружения таких сговоров штрафы очень большие». Богданов об антимонополии и системе стабфондов-7

Доступность этому критерию обеспечивает, конечно, 214 постановление путем жесткого ценового регулирования. А вот меры экономического характера – дело рук как раз новой программы, как и в вопросе повышения доли нашей продукции на прилавках. Немаловажный акцент – на контрольную деятельность. Это тот этап, когда ведомства должны объединиться. Выявление ценовых сговоров, к примеру. Так, в 2021 году вычислили 12 компаний, которые решили проводить политику по удерживанию на внутреннем рынке высокой стоимости. Итог – более 8 миллионов рублей штрафа.

«В случае обнаружения таких сговоров штрафы очень большие». Богданов об антимонополии и системе стабфондов-10

Алексей Богданов:
Мы в рамках взаимодействия будем получать такие дела и рассматривать их уже со своей стороны. Был ли антимонопольный сговор, было ли нарушение антимонопольного законодательства. В случае обнаружения таких сговоров штрафы очень большие. Они называются оборотные штрафы.

КГК: «При укреплении курса рубля цены должны пересчитываться ежемесячно в меньшую сторону». Читайте здесь.

# Антимонопольное законодательство Беларуси # общество # Алексей Богданов # Кристина Сущеня # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это лучшие послы мира». Фестиваль детского миротворчества собрал школьников из России и Беларуси
05 июля 2022 19:38

«Это лучшие послы мира». Фестиваль детского миротворчества собрал школьников из России и Беларуси

КГК: «При укреплении курса рубля цены должны пересчитываться ежемесячно в меньшую сторону»
05 июля 2022 19:38

КГК: «При укреплении курса рубля цены должны пересчитываться ежемесячно в меньшую сторону»

«Задачи системы здравоохранения». На какую поддержку могут рассчитывать будущие мамы в Беларуси?
05 июля 2022 19:37

«Задачи системы здравоохранения». На какую поддержку могут рассчитывать будущие мамы в Беларуси?