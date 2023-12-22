Власти усилят контроль за сферой интернет-торговли – комментарий главы МАРТ
Взять ситуацию в торговле под контроль и урегулировать законодательную базу в этой сфере – требования, которые не раз звучали из уст Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы, которые регулярно поднимаются на совещаниях во Дворце Независимости. В этом направлении ведется активная работа. Так, белорусским магазинам запретят возвращать поставщику товары со сроком годности до 30 дней – под эту категорию попадают молочные и мясные продукты, фрукты, овощи. Изменения предусмотрены законопроектом «О государственном регулировании торговли и общественного питания», который сегодня, 22 декабря, приняли в первом чтении депутаты.
В первую очередь эта мера направлена на защиту отечественных производителей. Особенно актуальна тема для поставщиков хлебобулочных изделий – здесь самый большой объем «скоропорта». Предусмотрены и другие меры для поддержки отечественной продукции. Например, местные власти усилят контроль за тем, как в магазинах представлены белорусские товары, будут обращать внимание и на цены. Кроме того, ряд изменений коснется торговли в сети.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Сегодня динамично развиваются все сферы интернет-торговли. А закон у нас видит только стандартный интернет-магазин. На сегодня маркетплейсы есть, различные платформы, которые предлагают эти услуги, и они сегодня вне правового поля. Таким образом, мы закрепим все новые формы, будем иметь возможность даже при появлении новых их определять и вводить в правовое русло, в том числе с точки зрения защиты прав потребителей.
Андрейченко: 83 закона приведены в соответствие с обновленной Конституцией за 2023-й.
Еще одна задача законопроекта – унифицировать требования к торговле и общепиту в Беларуси и России. С начала 2023-го товарооборот между нашими странами составил почти 40 миллиардов долларов. По итогам года эта цифра может вырасти до 50-ти. Показатели достойные, но чтобы продолжать расти, необходимо корректировать правовую базу.