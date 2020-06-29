Рассказать о завышенных ценах. МАРТ запустил онлайн-анкету

Новости Беларуси. Сообщить о росте цен можно еще и онлайн. Министерство антимонопольного регулирования и торговли запустило новый сервис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время на социально значимые товары, в том числе и на воду, введено временное государственное ценовое регулирование. Для более эффективного контроля за соблюдением этого режима в апреле МАРТ организовал работу телефонной линии по вопросам существенного роста цен.

Теперь подготовлена аналогичная онлайн-анкета, заполнить которую можно с любого устройства, подключенного к интернету. Информация, полученная путем анкетирования, не является обращением граждан, и требования соответствующего закона на нее не распространяется. В то же время гарантируется конфиденциальность.