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МАРТ предлагает ввести административную ответственность госслужащих за антиконкурентные действия

29 мая 2018 12:55
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Новости Беларуси. В Минске в центре внимания вопросы здоровой и законной конкуренции среди предприятий в рамках ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАРТ предлагает ввести административную ответственность госслужащих за антиконкурентные действия-1

Представители профильных ведомств стран-участниц экономического альянса обсуждают основные тренды и практики правоприменения. Накануне стало известно, что антимонопольное регулирование в ЕАЭС может быть упрощено уже в 2019 году. Сейчас внедряется специальный институт, который займется этими вопросами. Кстати, в принятых ранее документах за незаконную игру на рынке наказывали только штрафами. С 17 июня вступят в силу поправки, согласно которым, исправивший замечания субъект хозяйствования, штрафным санкциям подвергаться не будет.

МАРТ предлагает ввести административную ответственность госслужащих за антиконкурентные действия-4

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Конференция и проведение Межгосударственного совета по антимонопольной политике направлен на одно – на развитие конкуренции на трансграничных рынках. Тепличные условия для предприятий на внутреннем рынке создают условия, когда предприятия на внешнем контуре не конкурентоспособны. Поэтому все предприятия крупные, а экспортеры уже сегодня задумываются о создании служб антимонопольного комплаенса. У нас другого пути нет, как учиться конкурировать.

МАРТ предлагает ввести административную ответственность госслужащих за антиконкурентные действия-7

Обсуждение темы больших рынков, сотрудничества и конкуренции в белорусской столице будет продолжено. Уже 30 мая пройдет заседание Межгоссовета по антимонопольной политике стран СНГ.

# Антимонопольное законодательство Беларуси # Экономика # Владимир Колтович # Фотофакт

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