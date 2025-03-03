В Солигорский район на стажировку прибыли студенты Витебской ветакадемии

Подготовка специалистов и закрепление кадров. В Солигорский район на стажировку прибыли 11 студентов Витебской государственной академии ветеринарной медицины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они будут проходить практику на сельхозпредприятиях района. Для них это получение опыта и возможность дальнейшего трудоустройства.

Лечение, профилактика болезней и вакцинация животных. Всем этим занимаются студенты Витебской ветеринарной академии во время стажировки. Помогают им опытные специалисты. Для Станислав Бесмана – это возможность отработать на практике знания, полученные в вузе. Обучение проходит на молочно-товарном комплексе предприятия «Большевик-Агро» Солигорского района.

Станислав Бесман, студент Витебской ордена «Знак Почета» государственной академии ветеринарной медицины:

Когда приезжаешь, практически сталкиваешься с такой работой, узнаешь все принципы работы, как вообще все тут происходит. На самом деле, довольно интересно.

Всего в Солигорский район прибыло 11 студентов. В их числе и Даниил Гецман. Стать ветврачом решил неслучайно. Пошел по стопам бабушки и дедушки, которые посвятили жизнь сельскому хозяйству. Для будущего специалиста такое обучение в реальных условиях – хорошая возможность закрепить знания на практике. Можно познакомиться с тонкостями и спецификой работы.