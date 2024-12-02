О качествах современного учителя – пообщались серебряным призёром конкурса лучший молодой директор

Руководитель первой школы из деревни Копище Минского района Екатерина Шиврина признана одной из лучших в регионе. Она стала серебряным призером областного конкурса лучший молодой директор, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Какими личными качествами должен обладать современный учитель и в чем секрет успеха руководителя?

Екатерина Шиврина, директор средней школы № 1 Копище:

Я в третьем поколении учитель. Дедушка у меня – заслуженный учитель БССР профтехобразования. Бабушка – учитель математики. Мама – учитель начальных классов. Поэтому, конечно, у меня уже изначально было предначертано, что я пойду по их стопам. Когда я пришла сюда работать директором, я поняла, что, наверное, все-таки на своем месте. Потому что мне очень нравится создавать что-то новое. Воплощать идеи и мечты.

У нас очень много объединений по интересам, которые позволяют учащимся развиваться в соответствии с их данными, в соответствии с их запросами. У меня сразу возникла мысль: не должен ни один день быть похож на другой.