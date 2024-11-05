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В школах Беларуси появится новый факультатив для будущих журналистов

05 ноября 2024 18:47
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В школах Беларуси появится новый факультатив для учащихся 8 и 9 классов «Введение в профессию журналиста». Программой курса предусмотрено получение базовых навыков специалиста, знаний о профессиональных и этических принципах работы. В Минской области уже действуют объединения по интересам «Юный журналист», где обучается свыше 400 начинающих корреспондентов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

О первой пробе пера расскажет корреспондент Анна Куртасова. 

В школах Беларуси появится новый факультатив для будущих журналистов-2

Литературный музей 3-й школы Любани – настоящая творческая мастерская, где растят будущих писателей, публицистов. Школьники пишут стихи и даже поэмы. Участвуют в конкурсах разного уровня. Для многих эта первая проба пера. Также на базе школьного музея создан клуб по интересам «Юный журналист». Он объединил свыше 20 ребят, которые в будущем хотели бы связать свою жизнь с творчеством. Пишут на разные темы. Каждый месяц выпускают школьную газету. Так сказать, подводят итоги информационной повестки.

В школах Беларуси появится новый факультатив для будущих журналистов-4

Галина Сливец, руководитель клуба по интересам «Юный журналист», руководитель музея «Любанщина литературная» средней школы №3 имени Г. Л. Сечко:
Стараемся данесці да дзяцей паняцце «журналістыка». Гэта чалавек, які імкнецца ўбачыць, імкнецца пачуць першы і данесці інфармацыю.

В школах Беларуси появится новый факультатив для будущих журналистов-6

На занятиях ребята узнают о навыках корреспондента, его профессиональных и этических принципах работы. Задача профессионалов – научить ориентироваться в информационном пространстве, выделять самое главное и находить интересное. Также в рамках клуба юных журналистов есть проект «Узнаем Беларусь вместе». Школьники путешествуют по различным городам нашей страны. Свои впечатления и какие-то новые факты об исторических местах описывают на страницах школьной газеты. Школьники сотрудничают с районной газетой. Многие ребята уже нашли себя и пробуют свои силы на деле. Готовят авторские новостные материалы, пишут, снимают видео, делают фотоотчеты с мероприятий. Все в рамках проекта «Пул регион-Любань». 

В школах Беларуси появится новый факультатив для будущих журналистов-8

Анастасия Коваленко, корреспондент-волонтер районной газеты «Голас Любаншчыны»: 
Я сама нахожу идеи и уже обрабатываю информацию, отсылаю в редакцию.

Подробности в видео.

# Анна Куртасова # Образование в Беларуси

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