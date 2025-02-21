Прямой эфир

Цюльпанавы бізнес – сям'я Макарэнка з Мінскага раёна вырасціла 46 тысяч кветак

21 февраля 2025 14:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У Беларусі разгар сезона вырошчвання галоўнага сімвала вясны – цюльпанаў. Сваю кветкавую плантацыю стварыла сям'я Макарэнка з Мінскага раёна. Гэтым прыгожым бізнэсам муж і жонка займаюцца ўжо другі год. Яны пасадзілі 46 тысяч кветак. І ўжо бутоны паступова пачынаюць раскрывацца, паведамілі ў праграме «Міншчына» на СТБ.

Калі чакаць духмяны ўраджай – матэрыял Ганны Куртасавай.

Цюльпанавы бізнес – сям'я Макарэнка з Мінскага раёна вырасціла 46 тысяч кветак-2

Павел і Таццяна Макарэнка – маладая сям'я з Бараўлян. Два гады таму купілі дом у аграгарадку Міханавічы. Добраўпарадкавалі ўчастак. І вырашылі заняцца бізнэсам. З'явілася ідэя вырошчваць цюльпаны. Тэхналогію вывучалі самі. Таксама пераймалі вопыт у пінскіх фермераў.

Цюльпанавы бізнес – сям'я Макарэнка з Мінскага раёна вырасціла 46 тысяч кветак-4

Павел Макарэнка:
Участок приобрелся в конце 2022 года. Нас уже посещали мысли приобретать большой участок, чтобы чем-то заниматься, потому что мы выросли, грубо говоря, на земле, у меня родители держали хозяйство. Были мысли изначально чеснок садить, потому что в магазинах мы видели везде он везде импортный. Для нас это был парадокс. 

Цюльпанавы бізнес – сям'я Макарэнка з Мінскага раёна вырасціла 46 тысяч кветак-6

Цюльпаны вельмі ломкія. Патрабуюць асаблівага падыходу: аптымальны мікраклімат, своечасовыя падкормкі. Тут усё механізавана. Абсталявалі датчыкі вільготнасці, таксама ёсць аўтапаліў. 

Падрабязнасці глядзіце ў відэа.

# Цветы # Анна Куртасова

Другие новости рубрики

Все новости
У Мінскай вобласці выяўлена звыш 3,5 тысячы правапарушэнняў за 2024 год
21 февраля 2025 14:17

У Мінскай вобласці выяўлена звыш 3,5 тысячы правапарушэнняў за 2024 год

У Мінскім раёне да канца 2025 года пабудуюць каля 50 мабільных станцый ачысткі вады
21 февраля 2025 14:12

У Мінскім раёне да канца 2025 года пабудуюць каля 50 мабільных станцый ачысткі вады

Как простое предложение может привести к большим переменам? Побывали на объекте гражданских инициатив в Минске
21 февраля 2025 14:05

Как простое предложение может привести к большим переменам? Побывали на объекте гражданских инициатив в Минске