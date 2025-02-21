Цюльпанавы бізнес – сям'я Макарэнка з Мінскага раёна вырасціла 46 тысяч кветак

Павел і Таццяна Макарэнка – маладая сям'я з Бараўлян. Два гады таму купілі дом у аграгарадку Міханавічы. Добраўпарадкавалі ўчастак. І вырашылі заняцца бізнэсам. З'явілася ідэя вырошчваць цюльпаны. Тэхналогію вывучалі самі. Таксама пераймалі вопыт у пінскіх фермераў.

Павел Макарэнка:

Участок приобрелся в конце 2022 года. Нас уже посещали мысли приобретать большой участок, чтобы чем-то заниматься, потому что мы выросли, грубо говоря, на земле, у меня родители держали хозяйство. Были мысли изначально чеснок садить, потому что в магазинах мы видели везде – он везде импортный. Для нас это был парадокс.