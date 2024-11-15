День работников сельского хозяйства – пообщались с аграриями накануне профессионального праздника

Кто они, люди труда? В материале Анны Куртасовой.

Уже в это воскресенье, 17 ноября, в Беларуси отметят День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Только в Минской области в сельхозорганизациях трудятся около 50-ти тысяч профессионалов своего дела. Центральный регион – лидер в стране в сфере промышленности и сельского хозяйства. Валовой сбор зерна в 2024 году составил более 2,7 миллиона тонн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Хозяйство «Здравушка-агро» – одно из передовых Березинского района. Здесь трудятся 137 человек. Александр Хрещанович – механизатор с большим опытом. За профессиональный путь работал на разной технике: и жал, и сеял. Сейчас задействован на пахоте. Готовит почву под урожай следующего года.

Александр Хрещанович, механизатор сельхозпредприятия «Здравушка-агро»:

Пахота идет. Закладывается пахота на следующий год. Очень нормальный урожай. Привык уже, столько лет, поэтому легко получается. Но ответственность большая. Что посеем, то пожнем.

Сроки, технологии, внесение удобрений – все в комплексе приносит свои плоды. От грамотной работы зависит общий результат. Это понимает и главный агроном предприятия Александр Шибалко. Благодаря слаженной работе в этом году хозяйство достигло весомых результатов. Сбор рапса увеличили на 78 %, зерновых – на 60.