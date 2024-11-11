От райцентра до агрогородка – в Беларуси заменят 300 км гравийных дорог на твёрдое дорожное покрытие

В Беларуси в короткие сроки заменят гравийное покрытие дорог на цементобетонное и асфальт. Особое внимание дорогам, соединяющим райцентры с агрогородками. Такую задачу поставил глава государства. В 2025 году планируют обновить 300 километров дорожного полотна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На особом контроле – реконструкция автодороги М3 Минск-Витебск. Недавно здесь после модернизации открыли участок от Логойска до Плещениц – с цементобетонным покрытием и новыми транспортными сооружениями. Наша съемочная группа отправилась в рейд по автобану и оценила уровень комфорта.

Анна Куртасова, корреспондент:

Трасса М3. Минск-Витебск. К празднику здесь завершили масштабную реконструкцию участка от Логойска до Плещениц. Как изменилась трасса и комфортным ли стало движение – сегодня проверим. К реконструкции приступили еще прошлым летом. Раньше срока (вместо 2,5 лет всего за 1,5 года) восстановили 15 километров дорожного полотна. Теперь райцентр и один из крупнейших населенных пунктов района связывает скоростная трасса.

На обновленном участке дороги – четыре полосы движения. Также возвели мост через реку Гайна, два путепровода и столько же подземных переходов. Главное преимущество обновленной трассы – цементобетонное покрытие. Оно в разы надежнее и долговечнее асфальта. Срок службы как минимум 20 лет.