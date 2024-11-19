Объём промпроизводства в Минской области за январь-октябрь 2024 года увеличился на 7,6%

Объем промышленного производства в Минской области с начала года увеличился почти на 8 %. Предприятия региона специализируются на машиностроении, выпуске пищевой и химической продукции. Курс – на импортозамещение. В производстве применяют современные технологии, разрабатывают собственную рецептуру, проводится модернизация, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Поселок Свислочь Пуховичского района. Здесь находится ведущее предприятие по выпуску свечной продукции, парафиновых эмульсий, защитных восков. Это продукция малотоннажной химии, которую применяют в машиностроении, деревообработке и строительной сфере.

Анна Куртасова, корреспондент:

На предприятии провели масштабную модернизацию. Построили несколько новых цехов, в том числе по производству парафина, модельных составов и смазочно-охлаждающих жидкостей. Закуплено современное оборудование. Что позволило увеличить объемы производства и внедрить инновационные виды продукции. Ежегодно на заводе выпускают до трех новых позиций.

Производственная мощность – более 60 тысяч тонн в год. Почти полностью завод обеспечен отечественным сырьем. После реконструкции внедрили в производство импортозамещающее оборудование.