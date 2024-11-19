Объём промпроизводства в Минской области за январь-октябрь 2024 года увеличился на 7,6%
Объем промышленного производства в Минской области с начала года увеличился почти на 8 %. Предприятия региона специализируются на машиностроении, выпуске пищевой и химической продукции. Курс – на импортозамещение. В производстве применяют современные технологии, разрабатывают собственную рецептуру, проводится модернизация, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
О новых возможностях и экспортном потенциале – материал Анны Куртасовой.
Поселок Свислочь Пуховичского района. Здесь находится ведущее предприятие по выпуску свечной продукции, парафиновых эмульсий, защитных восков. Это продукция малотоннажной химии, которую применяют в машиностроении, деревообработке и строительной сфере.
Анна Куртасова, корреспондент:
На предприятии провели масштабную модернизацию. Построили несколько новых цехов, в том числе по производству парафина, модельных составов и смазочно-охлаждающих жидкостей. Закуплено современное оборудование. Что позволило увеличить объемы производства и внедрить инновационные виды продукции. Ежегодно на заводе выпускают до трех новых позиций.
Производственная мощность – более 60 тысяч тонн в год. Почти полностью завод обеспечен отечественным сырьем. После реконструкции внедрили в производство импортозамещающее оборудование.
Александр Яворский, заместитель директора – главный инженер завода горного воска:
Мы поработали с нашими исследовательскими институтами, научными производствами, которые часть оборудования нам изготовили под аналог, мы его внедрили, работает, замечаний нет.
Благодаря инвестиционному проекту предприятие заняло лидирующую позицию в стране по выпуску высокоочищенного парафина. Также модернизация предприятия позволила генерировать собственную энергию для нужд производства.
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