Сила, ловкость и патриотизм – в Несвижском районе прошёл слёт военно-патриотических клубов
В Несвижском районе прошел межрегиональный слет военно-патриотических клубов. Он собрал около 100 школьников из трех районов области. Во время двухдневного фестиваля воспитанники прошли несколько этапов, где показали свои навыки и умение работать в команде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Также в программе слета – экскурсии по знаковым местам Несвижского края.
Подробнее расскажет Анна Куртасова.
Военная выправка, строевой шаг и деловой стиль. Несвижский район принял межрегиональный слет военно-патриотических клубов. Это один из этапов конкурса. На плацу – смотр строя и песни.
Фестиваль собрал около ста ребят из трех районов. К слету каждая команда готовилась долго и упорно. Все нацелены на победу.
Полина Маевская, командир военно-патриотического клуба «Рысь» (Несвижский район):
Мы чувствуем себя сплоченной командой. Мы к сегодняшнему дню подготовились ко всем конкурсам. По моему мнению, у нас получается лучше всего абсолютно все. Наш девиз: «Никто кроме нас. Мы лидеры».
Участникам слета нужно было пройти несколько этапов – презентовать творческую визитку, оказать первую медицинскую помощь. А также посоревноваться в физической и огневой подготовке.
Анна Куртасова, корреспондент:
А на этом этапе слета каждый участник может попробовать себя в роли спасателя. Сымитирована ситуация пожара. Задача – из задымленной палатки за максимально короткое время вынести наибольшее количество предметов.
Учитываются скорость, ловкость и маневренность. Задача этого конкурса – научить ориентироваться в пространстве при пожаре.
Слет военно-патриотических клубов – это не только возможность отточить свои навыки, перенять опыт у других и найти новые знакомства. Здесь школьники также узнают больше фактов о малой родине и стране.
Подробности в видео.