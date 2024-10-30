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Сила, ловкость и патриотизм – в Несвижском районе прошёл слёт военно-патриотических клубов

30 октября 2024 14:08
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В Несвижском районе прошел межрегиональный слет военно-патриотических клубов. Он собрал около 100 школьников из трех районов области. Во время двухдневного фестиваля воспитанники прошли несколько этапов, где показали свои навыки и умение работать в команде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Также в программе слета – экскурсии по знаковым местам Несвижского края. 

Подробнее расскажет Анна Куртасова.

Сила, ловкость и патриотизм – в Несвижском районе прошёл слёт военно-патриотических клубов-2

Военная выправка, строевой шаг и деловой стиль. Несвижский район принял межрегиональный слет военно-патриотических клубов. Это один из этапов конкурса. На плацу – смотр строя и песни.

Фестиваль собрал около ста ребят из трех районов. К слету каждая команда готовилась долго и упорно. Все нацелены на победу.

Сила, ловкость и патриотизм – в Несвижском районе прошёл слёт военно-патриотических клубов-4

Полина Маевская, командир военно-патриотического клуба «Рысь» (Несвижский район):
Мы чувствуем себя сплоченной командой. Мы к сегодняшнему дню подготовились ко всем конкурсам. По моему мнению, у нас получается лучше всего абсолютно все. Наш девиз: «Никто кроме нас. Мы лидеры».

Участникам слета нужно было пройти несколько этапов – презентовать творческую визитку, оказать первую медицинскую помощь. А также посоревноваться в физической и огневой подготовке.

Сила, ловкость и патриотизм – в Несвижском районе прошёл слёт военно-патриотических клубов-6

Анна Куртасова, корреспондент:
А на этом этапе слета каждый участник может попробовать себя в роли спасателя. Сымитирована ситуация пожара. Задача – из задымленной палатки за максимально короткое время вынести наибольшее количество предметов.

Учитываются скорость, ловкость и маневренность. Задача этого конкурса – научить ориентироваться в пространстве при пожаре.

Сила, ловкость и патриотизм – в Несвижском районе прошёл слёт военно-патриотических клубов-8

Слет военно-патриотических клубов – это не только возможность отточить свои навыки, перенять опыт у других и найти новые знакомства. Здесь школьники также узнают больше фактов о малой родине и стране.

Подробности в видео.

# Школьники # Анна Куртасова

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