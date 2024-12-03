В Минской области проживают 93 тысячи людей с инвалидностью

Социальная защита и реабилитация инвалидов – одно из приоритетных направлений политики государства. В Минской области – 93 тысячи людей с особенностями развития. В регионе работают 23 территориальных центра, где они получают трудовые навыки и знания, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Как люди с ограниченными возможностями находят себя и раскрывают таланты?

Территориальный центр посещают 36 людей с ограниченными возможностями. В тесной связке – социальные работники. Есть несколько кружков: музыкальные, театральные, кулинарные. Ведь задача специалистов: заинтересовать и поддержать каждого.

Ольга Титаренко, руководитель кружка отделения территориального центра социального обслуживания населения Логойского района:

Ребятам очень необходимо проявление себя в творческом плане. Занятия наши начинаются с артикуляционной гимнастики, творческой разминки.