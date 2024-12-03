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В Минской области проживают 93 тысячи людей с инвалидностью

03 декабря 2024 14:01
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Социальная защита и реабилитация инвалидов – одно из приоритетных направлений политики государства. В Минской области – 93 тысячи людей с особенностями развития. В регионе работают 23 территориальных центра, где они получают трудовые навыки и знания, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Как люди с ограниченными возможностями находят себя и раскрывают таланты?

Материал Анны Куртасовой. 

В Минской области проживают 93 тысячи людей с инвалидностью-2

Территориальный центр посещают 36 людей с ограниченными возможностями. В тесной связке – социальные работники. Есть несколько кружков: музыкальные, театральные, кулинарные. Ведь задача специалистов: заинтересовать и поддержать каждого.

Ольга Титаренко, руководитель кружка отделения территориального центра социального обслуживания населения Логойского района:
Ребятам очень необходимо проявление себя в творческом плане. Занятия наши начинаются с артикуляционной гимнастики, творческой разминки.

В Минской области проживают 93 тысячи людей с инвалидностью-4

Самое главное – возможность раскрыть свой талант. Для этого созданы мастерские. Одна из них – полиграфическая. Это своеобразная типография, где подопечные делают продукцию на заказ: блокноты, брошюры, календари.

В Минской области проживают 93 тысячи людей с инвалидностью-6

Анна Куртасова, корреспондент:
Есть две реабилитационные трудовые мастерские, где подопечные получают навыки изготовления ручной продукции. Например, делают такие сувениры из глины. После их реализуют на выставках, ярмарках. И таким образом зарабатывают деньги. Сейчас в преддверии новогодних праздников создают новую серию ручных работ – елочные игрушки, венки, свечи.

Подробности в сюжете.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Анна Куртасова

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