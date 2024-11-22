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Как совмещают традиционные ремесла с технологиями – посетили новое производство слуцких поясов

22 ноября 2024 14:31
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Первые партии продукции начали выпускать на новом производстве слуцких поясов. На предприятии художественных народных ремесел построили новое производственное помещение, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. В трех цехах будут изготавливать продукцию для широкого потребления: рушники, пледы, одеяла, столовое белье. В эргономичных помещениях установлено высокотехнологичное оборудование, что позволит удвоить объемы производства.

Материал Анны Куртасовой.

Как совмещают традиционные ремесла с технологиями – посетили новое производство слуцких поясов-2

В Слуцке построили новое здание текстильной фабрики. Это инвестиционный проект, реализованный при поддержке управления делами Президента Беларуси. Благодаря уникальным технологиям на производстве объемы выпуска увеличат вдвое.

Как совмещают традиционные ремесла с технологиями – посетили новое производство слуцких поясов-4

Анна Куртасова, корреспондент:
Уникальность производства в том, что здесь используют натуральное сырье – лен, шерсть. В итоге получают гипоаллергенную экопродукцию. Закуплено высокопродуктивное оборудование. Современные установки не только облегчают ручной труд, но и позволяют расширить ассортимент выпускаемой продукции: от тканых изделий до постельного белья.

Новая производственная площадка позволит закрыть мощности предприятия более чем на 75 %.

Как совмещают традиционные ремесла с технологиями – посетили новое производство слуцких поясов-6

Ольга Шиян, мастер предприятия «Слуцкие пояса»:
На нашем производстве будут выпускаться стеганые одеяла с льняным синтепоном, а также файберовым наполнителем. Также ручники, какие-нибудь тканые комплекты, комплекты столовые, чайные.

Подробности в видео.

# Предприятия Беларуси # Анна Куртасова

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