Как совмещают традиционные ремесла с технологиями – посетили новое производство слуцких поясов

Первые партии продукции начали выпускать на новом производстве слуцких поясов. На предприятии художественных народных ремесел построили новое производственное помещение, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. В трех цехах будут изготавливать продукцию для широкого потребления: рушники, пледы, одеяла, столовое белье. В эргономичных помещениях установлено высокотехнологичное оборудование, что позволит удвоить объемы производства.

В Слуцке построили новое здание текстильной фабрики. Это инвестиционный проект, реализованный при поддержке управления делами Президента Беларуси. Благодаря уникальным технологиям на производстве объемы выпуска увеличат вдвое.

Анна Куртасова, корреспондент:

Уникальность производства в том, что здесь используют натуральное сырье – лен, шерсть. В итоге получают гипоаллергенную экопродукцию. Закуплено высокопродуктивное оборудование. Современные установки не только облегчают ручной труд, но и позволяют расширить ассортимент выпускаемой продукции: от тканых изделий до постельного белья.

Новая производственная площадка позволит закрыть мощности предприятия более чем на 75 %.