Высажено около тысячи гектаров! В Беларуси продолжают восстановление лесов после летнего урагана
В Беларуси продолжают восстанавливать леса, пострадавшие после урагана этим летом. Уже высажено около тысячи гектаров. Больше всего стихия прошлась по районам Гомельской, Могилевской и частично Минской областей, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. В центральном регионе пострадало почти 800 гектаров зеленых массивов. Только в рамках акции «Дай лесу новае жыццё!» уже создано 200 гектаров новых культур.
Как сохраняют и приумножают зеленое богатство в Столбцовском районе – материал Анны Куртасовой.
Так, согласно технологии, высаживают европейскую лиственницу. Она обгоняет по темпам прироста другие породы и хорошо приживается. За год вырастает до 50 см. В Акинчицком лесничестве под нее отвели полтора гектара. На этом участке высадят 6,5 тысячи сеянцев.
Андрей Курак, лесничий Акинчицкого лесничества Столбцовского лесхоза:
Весь состав лесничества принимает участие в восстановлении леса. Площадь 1,4 гектара. Специально подбирали площадь. Под каждую породу свой тип, почву.
Сейчас по всей стране проходит акция «Дай лесу новае жыццё!». Она направлена на восстановление ветровально-буреломных участков после летнего урагана. Стихия не обошла стороной и Столбцовский район. Из-за последствий непогоды здесь было уничтожено 18 гектаров леса. Часть уже удалось восстановить.
Виктор Бобко, главный лесничий Столбцовского лесхоза:
Всего мы будем на этих 18 гектарах создавать 6,3 гектара лесных культур. Остальные у нас мелкоконтурные лесосеки. Мы проводим там содействие, возобновление. Здесь у нас не только эти буреломные лесосеки, у нас идет и восстановление сплошных санитарных рубок, где было высыхание еловых насаждений.
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