Высажено около тысячи гектаров! В Беларуси продолжают восстановление лесов после летнего урагана

В Беларуси продолжают восстанавливать леса, пострадавшие после урагана этим летом. Уже высажено около тысячи гектаров. Больше всего стихия прошлась по районам Гомельской, Могилевской и частично Минской областей, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. В центральном регионе пострадало почти 800 гектаров зеленых массивов. Только в рамках акции «Дай лесу новае жыццё!» уже создано 200 гектаров новых культур. Как сохраняют и приумножают зеленое богатство в Столбцовском районе – материал Анны Куртасовой.

Так, согласно технологии, высаживают европейскую лиственницу. Она обгоняет по темпам прироста другие породы и хорошо приживается. За год вырастает до 50 см. В Акинчицком лесничестве под нее отвели полтора гектара. На этом участке высадят 6,5 тысячи сеянцев.

Андрей Курак, лесничий Акинчицкого лесничества Столбцовского лесхоза:

Весь состав лесничества принимает участие в восстановлении леса. Площадь 1,4 гектара. Специально подбирали площадь. Под каждую породу свой тип, почву.

Сейчас по всей стране проходит акция «Дай лесу новае жыццё!». Она направлена на восстановление ветровально-буреломных участков после летнего урагана. Стихия не обошла стороной и Столбцовский район. Из-за последствий непогоды здесь было уничтожено 18 гектаров леса. Часть уже удалось восстановить.