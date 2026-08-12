Новости по тегу #Анна Бойко

Студентами вузов стали 46 тысяч 700 человек. Причем большая часть первокурсников – а это 32 тысячи – будут получать высшее образование совершенно бесплатно.
В ВНС принимают участие делегаты из всех регионов страны – это практики, которые каждодневно решают конкретные задачи на предприятиях, в хозяйствах и социальной сфере. Их объединяет общая цель – воплотить национальные приоритеты в четкий и выполнимый план действий.
Семейные ценности очень важны для формирования личности. Поскольку семья – первая школа для детей, где дети учатся любви к ближнему, дружбе. Где они ощущают защищенность, стабильность, есть связь поколений.
Мы проводим различного рода программы – акции, фестивали, конкурсное движение. Например, есть такая известная акция «Быть мамой круто!» Когда мы не только рассказываем о том, как быть круто мамой, имея деток, но и о том, как правильно воспитывать деток.
«Начинали мы со штукатура-маляра, но, работая вплотную с ребятами, которые к нам приходили на дни профориентации, мы поняли, что есть необходимость в открытии новых профессий для них».
Отдать дань памяти героям войны и невинно убитым гражданам сюда пришли представители общественных объединений и городской власти, а также молодежь. «Шталаг-352» – один из крупнейших концлагерей в стране.
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