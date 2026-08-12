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Новости по тегу #Анна Бойко

В Минобразования подвели итоги вступительной кампании в Беларуси
12 августа 2026 10:45

В Минобразования подвели итоги вступительной кампании в Беларуси

Из всех регионов страны – поговорили с делегатами Всебелорусского народного собрания
20 декабря 2025 14:03

Из всех регионов страны – поговорили с делегатами Всебелорусского народного собрания

«Важно для нашего государства» – почему надо говорить о семейных ценностях, узнали у эксперта
20 октября 2025 16:08

«Важно для нашего государства» – почему надо говорить о семейных ценностях, узнали у эксперта

Какую помощь БСЖ оказывает многодетным семьям – рассказала председатель Советской районной организации
20 октября 2025 15:24

Какую помощь БСЖ оказывает многодетным семьям – рассказала председатель Советской районной организации

Кем могут работать люди с особыми потребностями? Рассказала директор минского колледжа
18 февраля 2025 06:19

Кем могут работать люди с особыми потребностями? Рассказала директор минского колледжа

В Минске почтили память жертв геноцида в мемориальном комплексе «Масюковщина»
09 декабря 2024 17:38

В Минске почтили память жертв геноцида в мемориальном комплексе «Масюковщина»

«Очень люблю свою работу». Пообщались с белоруской, которая в 29 лет стала директором колледжа
27 июня 2024 17:43

«Очень люблю свою работу». Пообщались с белоруской, которая в 29 лет стала директором колледжа

В ратуше Минска наградили людей, внёсших наибольший вклад в сохранение общественного порядка города
07 сентября 2023 19:29

В ратуше Минска наградили людей, внёсших наибольший вклад в сохранение общественного порядка города

Андрей Стригельский: «Колледж – это хороший старт, чтобы получить достойную профессию»
28 августа 2023 15:21

Андрей Стригельский: «Колледж – это хороший старт, чтобы получить достойную профессию»

Чем привлекателен и чему научат в МГ КРД им. Кедышко? Рассказала директор
24 августа 2023 16:44

Чем привлекателен и чему научат в МГ КРД им. Кедышко? Рассказала директор

Есть требования и правила внутреннего распорядка. Может ли студент лишиться места в общежитии?
30 августа 2022 19:46

Есть требования и правила внутреннего распорядка. Может ли студент лишиться места в общежитии?

«Мама на микроавтобусе везла всё, что можно было везти из дома». Как поменялись условия проживания в студенческих общежитиях?
30 августа 2022 13:37

«Мама на микроавтобусе везла всё, что можно было везти из дома». Как поменялись условия проживания в студенческих общежитиях?