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В Минске почтили память жертв геноцида в мемориальном комплексе «Масюковщина»

09 декабря 2024 17:38
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Память жертв геноцида почтили в Минске. Сотни человек собрались в мемориальном комплексе «Масюковщина», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске почтили память жертв геноцида в мемориальном комплексе «Масюковщина»-2

Отдать дань памяти героям войны и невинно убитым гражданам сюда пришли представители общественных объединений и городской власти, а также молодежь. «Шталаг-352» – один из крупнейших концлагерей в стране. В годы Великой Отечественной здесь были замучены и жестоко убиты около 80 тысяч военнопленных. Эксперты Генпрокуратуры до сих устанавливают новые факты жестоких преступлений. В годы войны на территории Беларуси нацисты провели не менее 180 карательных операций.

В Минске почтили память жертв геноцида в мемориальном комплексе «Масюковщина»-4

Анна Бойко, председатель Советского районного объединения «Союз женщин»:
Наша главная задача – это сберечь нашу Родину, наш мир, помнить те страшные годы и в ни в коем случае не допускать то, что случилось.

В Минске почтили память жертв геноцида в мемориальном комплексе «Масюковщина»-6

Андрей Мурашко, прокурор Фрунзенского района города Минска:
Самое страшное время «Шталага-352» – это была осень-зима 1941-1942 года. Когда было замучено, убито, расстреляно более 50 тысяч человек.

В Минске почтили память жертв геноцида в мемориальном комплексе «Масюковщина»-8

Сергей Куратник, заместитель прокурора города Минска:
Это геноцид и еврейского народа, поскольку на нашу землю сгонялись евреи со всей Европы и находили последний приют здесь. По новым данным порядка 800 тысяч евреев было уничтожено на нашей территории.

В память о замученных и невинно убитых молились в стенах храма Воздвижения Креста Господня. Возглавил траурный молебен митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

# Великая Отечественная война # Сергей Куратник # Андрей Мурашко # Анна Бойко

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