В Минске почтили память жертв геноцида в мемориальном комплексе «Масюковщина»

Память жертв геноцида почтили в Минске. Сотни человек собрались в мемориальном комплексе «Масюковщина», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отдать дань памяти героям войны и невинно убитым гражданам сюда пришли представители общественных объединений и городской власти, а также молодежь. «Шталаг-352» – один из крупнейших концлагерей в стране. В годы Великой Отечественной здесь были замучены и жестоко убиты около 80 тысяч военнопленных. Эксперты Генпрокуратуры до сих устанавливают новые факты жестоких преступлений. В годы войны на территории Беларуси нацисты провели не менее 180 карательных операций.

Анна Бойко, председатель Советского районного объединения «Союз женщин»: Наша главная задача – это сберечь нашу Родину, наш мир, помнить те страшные годы и в ни в коем случае не допускать то, что случилось.

Андрей Мурашко, прокурор Фрунзенского района города Минска: Самое страшное время «Шталага-352» – это была осень-зима 1941-1942 года. Когда было замучено, убито, расстреляно более 50 тысяч человек .

Сергей Куратник, заместитель прокурора города Минска:

Это геноцид и еврейского народа, поскольку на нашу землю сгонялись евреи со всей Европы и находили последний приют здесь. По новым данным порядка 800 тысяч евреев было уничтожено на нашей территории.

В память о замученных и невинно убитых молились в стенах храма Воздвижения Креста Господня. Возглавил траурный молебен митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.