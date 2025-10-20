«Важно для нашего государства» – почему надо говорить о семейных ценностях, узнали у эксперта

С 13 по 26 октября 2025 года в Беларуси проходит масштабная Неделя родительской любви, приуроченная ко Дню матери и Дню отца. Эти праздники направлены на укрепление института семьи, значимости родителей в воспитании детей. Еще это хорошая возможность сказать слова благодарности тем, кто подарил нам жизнь за всю заботу, поддержку и безусловную любовь, которой родители окружают нас. Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Какую помощь БСЖ оказывает многодетным семьям – рассказала председатель Советской районной организации.

Юлия Алексеюк, ведущая:

Простые истины, что семья – это важно. Почему в современных реалиях так важно об этом чаще говорить?