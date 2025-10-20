«Важно для нашего государства» – почему надо говорить о семейных ценностях, узнали у эксперта

С 13 по 26 октября 2025 года в Беларуси проходит масштабная Неделя родительской любви, приуроченная ко Дню матери и Дню отца. Эти праздники направлены на укрепление института семьи, значимости родителей в воспитании детей. Еще это хорошая возможность сказать слова благодарности тем, кто подарил нам жизнь за всю заботу, поддержку и безусловную любовь, которой родители окружают нас. Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Какую помощь БСЖ оказывает многодетным семьям – рассказала председатель Советской районной организации.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Простые истины, что семья – это важно. Почему в современных реалиях так важно об этом чаще говорить?
Анна Бойко, директор Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна им. Н.А. Кедышко, председатель Советской районной организации БСЖ:
Семейные ценности очень важны для формирования личности. Поскольку семья – это такая первая школа для детей, где дети учатся любви к ближнему, дружбе. Где они ощущают некую защищенность, стабильность, есть связь поколений, преемственность поколений. Формируя здоровую личность уже из семьи, мы формируем здорового члена общества – это очень важно для нашего государства. Поэтому семейные ценности у нас проходят с детского сада, школы, высших, средних учебных заведений. Конечно, мы, общественная организация, тоже работая с молодежью, всегда красной нитью семейные ценности у нас обязательно проходят.
Подробности в видео.