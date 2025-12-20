Из всех регионов страны – поговорили с делегатами Всебелорусского народного собрания
Анна Бойко, директор Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна готовилась к Всебелорусскому народному собранию ответственно. С двадцатилетним опытом в образовании она особенно внимательна к вопросам подготовки и закрепления кадров. Для нее это показатель стабильности отрасли, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.
Анна Бойко, директор Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна имени Н.А. Кедышко, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Ощущается очень хорошо рост заработной платы, те социальные гарантии, которые государство может предоставить молодым специалистам и дальше молодым людям, которые работают в государственной системе.
Как мама мне очень важно, чтобы детям нашим жилось спокойно в стране, чтобы наши сыновья спокойно служили в Вооруженных силах Республики Беларусь. Чтобы мы не боялись за их жизнь, здоровье. Чтобы наши дочки спокойно ходили по улицам, и мы тоже не переживали, где они и как.
Чтобы наше образование было доступно для всех и было настолько многогранным каждому по желаниям, способностям, уму. Все это сегодня есть в нашей стране. Наша задача сохранить, приумножить и придать какой-то темп.
Голос промышленности на собрании звучит не менее весомо. Повышение благосостояния белорусов через инновации – таков приоритет одного из ведущих отечественных производителей прицепов. На предприятии более 60 % продукции ежегодно инновационная. Только в 2025 году на новое оборудование инвестировали более 5 миллионов рублей.
Виталий Якубов, генеральный директор ООО «МАЗ-Купава», делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Вкладываем мы постоянно инвестиции в развитие. В этом году мы вложили более 5 миллионов белорусских рублей. Мы купили абсолютно новую линию сшивки нашего белорусского производства, также обрабатывающий центр для повышения качества продукции.
Потому что качество – это основной приоритет нашей работы. Люди, качество, инновации – мы работаем только так. То, что касается развития дальнейшего промышленности, понятно, что мы будем все переходить на электротранспорт.
Ключевому политическому событию года соответствует и масштабное визуальное оформление столицы. Дизайнеры разработали специальную графику на основе государственной символики, национального орнамента и лаконичных золотых деталей.
Центральным элементом стал узнаваемый значок делегата ВНС. Локации традиционные: площадь Независимости – это сорокаметровое панно на фасаде педагогического университета, Дворец Республики с украшенными колоннами, фасад Дворца спорта и не только.
Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна государственного предприятия «Минскреклама»:
Главные городские проспекты украшены тематическими яркими пилонами, которыми оформленные мачты освещения и опоры освещения в нашем городе. Гостей города встречает въездной знак на всех въездах в столицу – тематическое информационное обозначение этого мероприятия. Кроме этого, в городе большое количество флаговых конструкций, тематических конструкций. Большое количество задействованных билбордов и мультимедийных экранов, которые нам говорят о том, что в эти два дня проходит важнейшее государственное событие.
В ВНС принимают участие делегаты из всех регионов страны – это практики, которые каждодневно решают конкретные задачи на предприятиях, в хозяйствах и социальной сфере. Их объединяет общая цель – воплотить национальные приоритеты в четкий и выполнимый план действий.
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