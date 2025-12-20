Из всех регионов страны – поговорили с делегатами Всебелорусского народного собрания

Анна Бойко, директор Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна готовилась к Всебелорусскому народному собранию ответственно. С двадцатилетним опытом в образовании она особенно внимательна к вопросам подготовки и закрепления кадров. Для нее это показатель стабильности отрасли, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Анна Бойко, директор Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна имени Н.А. Кедышко, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Ощущается очень хорошо рост заработной платы, те социальные гарантии, которые государство может предоставить молодым специалистам и дальше молодым людям, которые работают в государственной системе.

Как мама мне очень важно, чтобы детям нашим жилось спокойно в стране, чтобы наши сыновья спокойно служили в Вооруженных силах Республики Беларусь. Чтобы мы не боялись за их жизнь, здоровье. Чтобы наши дочки спокойно ходили по улицам, и мы тоже не переживали, где они и как.

Чтобы наше образование было доступно для всех и было настолько многогранным каждому по желаниям, способностям, уму. Все это сегодня есть в нашей стране. Наша задача сохранить, приумножить и придать какой-то темп.