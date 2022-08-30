Как получить место в студенческом общежитии? Рассказываем о правилах и льготах

Для большинства иногородних первокурсников поиск жилья представляет серьезную проблему. Место в общежитии в первую очередь получают льготники. Остальным приходится останавливаться у родственников или искать съемное жилье. О жизни в самых веселых и молодежных коммуналках поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Если есть льготы, то какие документы нужно предоставить, чтобы получить право на проживание в общежитии?
Анна Бойко, директор Минского государственного профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства им. Н.А. Кедышко:
Дети-сироты предоставляют свой пакет документов, статус ребенка-сироты, дети-инвалиды – заключение комиссии ВКК, малообеспеченные семьи – документы о малообеспеченности, справки о заработной плате.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Если, допустим, нет никаких льгот, но право, наверное, на жизнь в общежитии есть. Что нужно сделать, чтобы получить место, если льгот нет? Как часто предоставляют койко-место таким студентам или учащимся?
Анна Бойко:
При наличии свободных мест мы предоставляем всем нуждающимся. Это не минчане и не жители Минского района. В лучшем случае всем место в общежитии. Ничего им делать для этого не нужно. Просто написать заявление, что они желают получить место в общежитии.
«Мама на микроавтобусе везла все, что можно было везти из дома». Как поменялись условия проживания в студенческих общежитиях – подробнее здесь.