Как получить место в студенческом общежитии? Рассказываем о правилах и льготах

Для большинства иногородних первокурсников поиск жилья представляет серьезную проблему. Место в общежитии в первую очередь получают льготники. Остальным приходится останавливаться у родственников или искать съемное жилье. О жизни в самых веселых и молодежных коммуналках поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Если есть льготы, то какие документы нужно предоставить, чтобы получить право на проживание в общежитии?