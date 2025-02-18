Кем могут работать люди с особыми потребностями? Рассказала директор минского колледжа

Из года в год престиж рабочих профессий в Беларуси растет. Более трети выпускников 9 классов сразу делают выбор в пользу получения специальности. Профилей для обучения становится больше. Во главе угла стоит человек, его знания и компетенции. Кадрам предъявляют высокие требования, специалисты должны быть востребованы на рынке труда. Готовы ли белорусы сменить белые воротнички на синие?

Анна Бойко, директор Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна имени Н.А. Кедышко:

Да, действительно, наш колледж не исключение и по новым специальностям, и в том числе по новым специальностям для детей с особенностями психофизического развития. Вот уже третий год как мы возобновили подготовку ребят с особыми потребностями. Начинали мы со штукатура-маляра, но, работая вплотную с ребятами, которые к нам приходили на дни профориентации, мы поняли, что есть необходимость в открытии новых профессий для них.

На сегодня это штукатур-маляр, исполнитель художественно-оформительских работ и флорист. Мы понимаем, что есть ряд проблем, например, ребенок, в силу особых потребностей, не всегда готов к той профессии, которую выбрал. И в связи с этим у нас была такая идея: создать банк данных, как минимум десяти профессий, которые можно будет определить с нашими организациями – заказчиками кадров. Таким образом у нас родился грант, который мы успешно выиграли, грант Президента Республики Беларусь: профессиональная самореализация детей с особенностями психофизического развития. В рамках этого гранта мы и планируем провести всю эту доскональную профориентационную работу с детьми, которые еще не на выпуске из специальных школ, но вот-вот уже на подходе. Найти заказчиков кадров, которые возьмут таких ребят на работу и будут с нами в тесном взаимодействии по профессиональным пробам в рамках профориентации.