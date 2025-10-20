Какую помощь БСЖ оказывает многодетным семьям – рассказала председатель Советской районной организации

С 13 по 26 октября 2025 года в Беларуси проходит масштабная Неделя родительской любви, приуроченная ко Дню матери и Дню отца. Эти праздники направлены на укрепление института семьи, значимости родителей в воспитании детей. Еще это хорошая возможность сказать слова благодарности тем, кто подарил нам жизнь за всю заботу, поддержку и безусловную любовь, которой родители окружают нас. Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Анна Бойко, директор Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна им. Н.А. Кедышко, председатель Советской районной организации БСЖ:

Мы проводим активно различного рода программы – это акции, фестивали, конкурсное движение. Например, есть такая известная акция «Быть мамой круто!» Когда мы не только рассказываем о том, как круто быть мамой, имея деток, но и о том, как правильно воспитывать деток. Есть такая акция, где специалисты учат действительно, как даже те же подгузники менять, пеленки. Лечить деток от каких-то детских болезней. Которые вот передают действительно опыт мамам молодым своим, помогают и поддерживают на этом начальном этапе материнства.

Работаем много с молодежью, беседуем, как важно быть женой, мамой, создавать семьи. Ведь сейчас такая у молодежи тенденция двоякая – вроде бы им хочется, но как-то попозже, отложить бы это время. Сначала мне нужно приобрести статус, карьеру создать. Вот мы им, конечно, приглашаем и медиков, и священнослужителей. Проводим такие беседы, встречи с молодым поколением, нашим молодежным крылом и рассказываем о том, как вообще важны семейные ценности. Насколько важно это для женщины, потому в первую очередь предназначение, роль женщины – это быть мамой.