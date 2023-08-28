Андрей Стригельский: «Колледж – это хороший старт, чтобы получить достойную профессию»
Чтобы как в первый раз не только в первый класс! Все учреждения образования встретят учеников обновленными, преобразившимися. В расширение материально-технической базы Минска вложено более 100 миллионов рублей. Появились новые классы, расширилось профильное обучение. Колледжи готовы предоставить более взрослый подход к получению знаний. Школьные столовые встретят ребят новыми блюдами, речь не об одном десятке пунктов меню, но и учеников будут встречать по одежке. Вступает в силу новый дресс-код с обязательным элементом, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Анна Владимировна, дети со школ в колледже приходят с хорошим уровнем подготовки знаний?
Анна Бойко, директор Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна имени Н.А. Кедышко:
С хорошим, да. И слава богу, что тенденция среднего балла увеличивается. То есть сегодня к нам на специальности поступать приходят ребята с баллом от 9 до 10. Средний проходной балл по колледжу – 6,6. То есть для уровня профессионального образования это очень хороший балл. И ребята достаточно подготовленные, мотивированные и умные.
Екатерина Забенько:
Вам есть с чем сравнивать, вы 10 лет руководите колледжем. Как изменился ваш колледж и вся система среднего образования за эти годы. Я понимаю, что престиж однозначно вырос, как и уровень образования.
Анна Бойко:
Безусловно, я бы сказала, что на несколько порядков выше сегодня уровень. Мне бы хотелось говорить об уровне профессионального образования. Потому что мы готовим профессионалов. Чтобы подготовить профессионалов, в наших учреждениях все имеется. Очень хорошая материальная база, которая поддерживается государством, финансируется, очень хорошую помощь оказывают наши организации заказчикам кадров, которые и дают нам заявку на подготовку специалистов, и помогают готовить специалистов. То есть спонсорская помощь, предоставление мест практики, заработная плата.
Екатерина Забенько:
Гарантированное рабочее место.
Анна Бойко:
Обязательно, без этого никак.
Андрей Стригельский, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Такую цифру приведу. Мы выпустили 24 тысячи девятиклассников в этом году из наших школ и гимназий. И в 10 класс пришла только половина, остальные ребята поступили в колледж.
Екатерина Забенько:
Это хорошо или плохо, что ребята стараются выйти на такой профессиональный путь, уже нацелиться на свое будущее?
Андрей Стригельский:
Этот путь правильный, путь будущего, потому что он многоступенчатый. Это не значит, что нужно, закончив колледж, на этом остановиться в своем развитии. Есть возможность получения среднего специального образования, высшего образования. Эта ступенчатая система подготовки профессиональных кадров у нас выстроена в стране. Поэтому колледж – это хороший старт, чтобы получить достойную профессию. Самое главное – определиться с будущей своей специальностью и будущей жизненной траекторией.
Екатерина Забенько:
Как оцениваете ваших ребят в период вступительной кампании? Много ли было тех, кто с достойными баллами дальше пошел учиться в колледжи и вузы?
Оксана Довнар, директор школы № 22 Минска:
98 % ребят подтвердили годовую отметку на централизованном экзамене. Есть у нас и стобалльники по русскому и белорусскому языках. А если говорить применительно к вступительной кампании, то на сегодня у меня есть предварительные данные. По этим предварительным данным, 96 % ребят поступили в высшие учебные заведения, куда планировали. Поэтому я считаю, что результаты достойны. Но это мы говорим о выпускниках 11 классов. А если говорить о выпускниках 9 классов, то сегодня большинство ребят выбирают рабочие профессии. Если говорить конкретно по нашему учреждению образования, то только 48 % в этом году вернулись в школу, остальные поступили в колледжи.
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