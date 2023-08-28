Андрей Стригельский: «Колледж – это хороший старт, чтобы получить достойную профессию»

Чтобы как в первый раз не только в первый класс! Все учреждения образования встретят учеников обновленными, преобразившимися. В расширение материально-технической базы Минска вложено более 100 миллионов рублей. Появились новые классы, расширилось профильное обучение. Колледжи готовы предоставить более взрослый подход к получению знаний. Школьные столовые встретят ребят новыми блюдами, речь не об одном десятке пунктов меню, но и учеников будут встречать по одежке. Вступает в силу новый дресс-код с обязательным элементом, рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Анна Владимировна, дети со школ в колледже приходят с хорошим уровнем подготовки знаний?

Анна Бойко, директор Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна имени Н.А. Кедышко:

С хорошим, да. И слава богу, что тенденция среднего балла увеличивается. То есть сегодня к нам на специальности поступать приходят ребята с баллом от 9 до 10. Средний проходной балл по колледжу – 6,6. То есть для уровня профессионального образования это очень хороший балл. И ребята достаточно подготовленные, мотивированные и умные. Екатерина Забенько:

Вам есть с чем сравнивать, вы 10 лет руководите колледжем. Как изменился ваш колледж и вся система среднего образования за эти годы. Я понимаю, что престиж однозначно вырос, как и уровень образования. Анна Бойко:

Безусловно, я бы сказала, что на несколько порядков выше сегодня уровень. Мне бы хотелось говорить об уровне профессионального образования. Потому что мы готовим профессионалов. Чтобы подготовить профессионалов, в наших учреждениях все имеется. Очень хорошая материальная база, которая поддерживается государством, финансируется, очень хорошую помощь оказывают наши организации заказчикам кадров, которые и дают нам заявку на подготовку специалистов, и помогают готовить специалистов. То есть спонсорская помощь, предоставление мест практики, заработная плата. Екатерина Забенько:

Гарантированное рабочее место. Анна Бойко:

Обязательно, без этого никак.

Андрей Стригельский, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Такую цифру приведу. Мы выпустили 24 тысячи девятиклассников в этом году из наших школ и гимназий. И в 10 класс пришла только половина, остальные ребята поступили в колледж. Екатерина Забенько:

Это хорошо или плохо, что ребята стараются выйти на такой профессиональный путь, уже нацелиться на свое будущее? Андрей Стригельский:

Этот путь правильный, путь будущего, потому что он многоступенчатый. Это не значит, что нужно, закончив колледж, на этом остановиться в своем развитии. Есть возможность получения среднего специального образования, высшего образования. Эта ступенчатая система подготовки профессиональных кадров у нас выстроена в стране. Поэтому колледж – это хороший старт, чтобы получить достойную профессию. Самое главное – определиться с будущей своей специальностью и будущей жизненной траекторией. Екатерина Забенько:

Как оцениваете ваших ребят в период вступительной кампании? Много ли было тех, кто с достойными баллами дальше пошел учиться в колледжи и вузы?