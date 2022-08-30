«Мама на микроавтобусе везла всё, что можно было везти из дома». Как поменялись условия проживания в студенческих общежитиях?

Для большинства иногородних первокурсников поиск жилья представляет серьезную проблему. Место в общежитии в первую очередь получают льготники. Остальным приходится останавливаться у родственников или искать съемное жилье. О жизни в самых веселых и молодежных коммуналках поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Давайте вспомним, в каких условиях мы жили, когда учились, в общежитиях. Анна, какие у вас остались воспоминания?

Анна Бойко, директор Минского государственного профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства им. Н.А. Кедышко:

Я за время обучения поменяла три общежития. Наталья Надольская:

У вас богатый опыт. Анна Бойко:

Богатый опыт, да. У меня были разные заведующие-коменданты, мы их называли, и воспитатели. Поэтому есть с чем сравнивать. Тогда не было у нас таких условий, когда все – пришел, даже тебе постельное белье, которое мы меняем раз в семь дней каждому ребенку. Наталья Надольская:

Для меня это тоже было открытием, что постельное белье подготовили. В наши времена не было постельного белья.