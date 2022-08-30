«Мама на микроавтобусе везла всё, что можно было везти из дома». Как поменялись условия проживания в студенческих общежитиях?
Для большинства иногородних первокурсников поиск жилья представляет серьезную проблему. Место в общежитии в первую очередь получают льготники. Остальным приходится останавливаться у родственников или искать съемное жилье. О жизни в самых веселых и молодежных коммуналках поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Давайте вспомним, в каких условиях мы жили, когда учились, в общежитиях. Анна, какие у вас остались воспоминания?
Анна Бойко, директор Минского государственного профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства им. Н.А. Кедышко:
Я за время обучения поменяла три общежития.
Наталья Надольская:
У вас богатый опыт.
Анна Бойко:
Богатый опыт, да. У меня были разные заведующие-коменданты, мы их называли, и воспитатели. Поэтому есть с чем сравнивать. Тогда не было у нас таких условий, когда все – пришел, даже тебе постельное белье, которое мы меняем раз в семь дней каждому ребенку.
Наталья Надольская:
Для меня это тоже было открытием, что постельное белье подготовили. В наши времена не было постельного белья.
Анна Бойко:
Сегодня ребенок приехал со своим чемоданом – вещами, зубной щеткой и живет, заселился – пожалуйста, комната. У нас блочная система, там есть ванная, санузел, комната отдыха, телевизор, кухня, гладильная, компьютерный класс – то есть все абсолютно условия. Когда я проживала в общежитии, мама на микроавтобусе везла все, что можно было везти из дома – холодильники, кровати. Потому что нам давали комнату, мы в нее заселялись. Перед этим мы должны были сами же все сделать – покрасить, поставить мебель.
Наталья Надольская:
Сколько человек было в комнате?
Анна Бойко:
По-разному. Было и четыре человека, и два человека. Было по-разному, в зависимости где я проживала в какой период времени.
Как получить место в студенческом общежитии? Рассказываем о правилах и льготах – подробнее здесь.