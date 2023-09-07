В ратуше Минска наградили людей, внёсших наибольший вклад в сохранение общественного порядка города

Новости Беларуси. В преддверии Дня города получают не только подарки, но и заслуженные награды. Так, благодарности вручили минчанам, которые помогают охранять общественный порядок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Торжественная церемония состоялась в городской ратуше. Сюда пригласили не только сотрудников в погонах – представителей милиции и МЧС. Но и работников предприятий, районных администраций, молодежь. Каждый из них в свое время вступил в добровольную дружину и вносит свой вклад в обеспечение спокойствия в городе. Всего вручили 80 наград.

Анна Бойко, председатель совета общественного пункта охраны правопорядка № 705 Советского района:

В первую очередь для меня как для матери, для женщины спокойствие наших улиц очень важно. Являясь председателем пункта правопорядка № 705, я знаю, как происходит все изнутри. Как и все члены моего совета переживают за то, что происходит в нашем округе. Стараемся всем помочь, всех поддержать, всех, кто попал в какие-то ситуации, и это очень сложно. Но мы все вместе, благодаря сегодняшним признаниям, безусловно, мы будем стараться еще лучше, зная, что у нас за плечами есть поддержка нашей доблестной милицией и администрации города.

Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по Минску:

В этом зале собрались лучшие из лучших в городе, кто занимает активную жизненную позицию. Благодаря кому у нас на улицах сегодня спокойно, чисто и хорошо. Можно в любое время дня и ночи или вечером выйти и спокойно себя чувствовать. Те, кто через себя это все пропускает, кто работает там, на местах с людьми.