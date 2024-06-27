«Очень люблю свою работу». Пообщались с белоруской, которая в 29 лет стала директором колледжа

С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

Анна Бойко, директор Минского колледжа ремесленичества и дизайна им. Н.А. Кедышко:

Свое предназначение я вижу – быть полезной всем, кто меня окружает, обществу и своей стране. Все по плечу, все удастся. Найдется 25 и 26 часов в сутки, когда ты желаешь сотворить красоту либо добро.

Я приверженец одного рабочего места. Мне так комфортнее. Это как дом родной, это как семья. 4 марта 2013 года я стала директором колледжа, мне было 29 лет.