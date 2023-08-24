Чем привлекателен и чему научат в МГ КРД им. Кедышко? Рассказала директор

Чтобы как в первый раз не только в первый класс! Все учреждения образования встретят учеников обновленными, преобразившимися. В расширение материально-технической базы Минска вложено более 100 миллионов рублей. Появились новые классы, расширилось профильное обучение. Колледжи готовы предоставить более взрослый подход к получению знаний. Школьные столовые встретят ребят новыми блюдами, речь не об одном десятке пунктов меню, но и учеников будут встречать по одежке. Вступает в силу новый дресс-код с обязательным элементом, рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Анна Владимировна, наконец-то к вам. Сразу хочу поздравить вас с многочисленными наградами, которых удостоен Минский государственный колледж ремесленничества и дизайна имени Кедышко на конкурсе «Лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь», с вашим личным дипломом «Лучший руководитель», знаем, что вы директор колледжа уже на протяжении 10 лет. Вот расскажите теперь о самом колледже. Пользуется ли он популярностью у абитуриентов?

Анна Бойко, директор Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна имени Н.А. Кедышко:

Спасибо большое за поздравление. И с уверенностью скажу, что да, пользуется популярностью у абитуриентов. И этому способствует, конечно, та многочисленная работа нашего коллектива в профориентационной направленности. В течение года очень много мероприятий. Еще один момент. На базе нашего учреждения организована профессиональная подготовка школьников. Это тоже способствует, некая реклама. Ребята к нам приходят ежедневно, занимаются и тоже знают о нашем колледже, о наших специальностях. Наше учреждение образования одно из немногочисленных, которое дает подготовку, выпускает профессионалов эстетической направленности. Ну и кузнечная мастерская. Она вообще единственная в Минске, одна из трех в Беларуси, поэтому нас знают не только в Минске, но и в целом в стране. И это показывает активно проведенная приемная кампания, активность абитуриентов, родителей, их звонки и выполнение плана набора. Екатерина Забенько:

Я знаю, что количество человек на место по некоторым специальностям было прямо очень высокое. Рейтинговые специальности вы предлагаете абитуриентам. Анна Бойко:

Исполнитель художественно-оформительских работ – это очень творческая специальность для ребят, которые хотят творить руками, что-то создавать. И очень радует, что и родители, и ребята стремятся получить рабочую профессию. А дальше уже уходите на высшее образование либо следующую ступень. И в интеграции с изготовителями художественных изделий из керамики, в интеграции с оператором компьютерной графики это достигает порой до трех человек на место.