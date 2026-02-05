Прямой эфир

Новости по тегу #Андрей Михалев

Кубок Будущего: итоги хоккейного турнира в формате 3х3
05 февраля 2026 18:34

Кубок Будущего: итоги хоккейного турнира в формате 3х3

Андрей Михалёв усилит тренерский штаб минского «Динамо»
08 июля 2025 10:45

Андрей Михалёв усилит тренерский штаб минского «Динамо»

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею с поражения стартовала на турнире «Кубок Будущего»
15 мая 2025 20:15

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею с поражения стартовала на турнире «Кубок Будущего»

Представители ХК «Динамо-Шинник» подвели итоги участия команды в чемпионате МХЛ сезона 2024/25
14 апреля 2025 18:19

Представители ХК «Динамо-Шинник» подвели итоги участия команды в чемпионате МХЛ сезона 2024/25

Хоккеисты юниорской сборной России стали победителями турнира 3х3 в рамках Кубка Будущего
06 февраля 2025 19:40

Хоккеисты юниорской сборной России стали победителями турнира 3х3 в рамках Кубка Будущего

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею U20 готовится отстаивать титул победителя Кубка Будущего
04 февраля 2025 14:00

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею U20 готовится отстаивать титул победителя Кубка Будущего

«Динамо-Шинник» продолжает возглавлять Серебряный дивизион МХЛ
03 февраля 2025 20:17

«Динамо-Шинник» продолжает возглавлять Серебряный дивизион МХЛ

Четыре белоруса примут участие в Кубке Вызова МХЛ
31 января 2025 20:12

Четыре белоруса примут участие в Кубке Вызова МХЛ

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею заняла второе место на Кубке Будущего в Санкт-Петебурге
11 ноября 2024 11:51

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею заняла второе место на Кубке Будущего в Санкт-Петебурге

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею стартует на турнире «Кубок будущего»
06 ноября 2024 20:11

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею стартует на турнире «Кубок будущего»

Хоккеисты «Динамо-Шинника» завершили победой чемпионат МХЛ
05 октября 2024 18:49

Хоккеисты «Динамо-Шинника» завершили победой чемпионат МХЛ

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею готовится к «Кубку Будущего» – Андрей Михалёв о подготовке
17 апреля 2024 17:23

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею готовится к «Кубку Будущего» – Андрей Михалёв о подготовке