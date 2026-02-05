Новости по тегу #Андрей Михалев

В финале российская команда, составленная из игроков до 18 лет, обыграла нашу дружину U-20.
Наставник хорошо проявил себя на посту главного тренера «Динамо-Шинника», который он возглавлял с 2022 года.
В первом поединке наша команда встречалась с юниорской сборной России.
«Динамо-Шинник» – кузница кадров для основной команды. Многие игроки продолжают свой путь в КХЛ и уже громко заявили о себе. Ребята получают не просто возможность играть, а путевку в большую спортивную жизнь.
Молодежная сборная Беларуси заняла второе место.
Также в нем сыграет команда нашей страны U18, и дружины России, укомплектованные 17-летними и 18-летними спортсменами. Данные соревнования можно рассматривать как ярмарку талантов.
Напомним, подопечные Андрея Михалева набрали 68 очков.
Матч Кубка Вызова начнется 1 февраля в 11 часов по белорусскому времени. Примет поединок «Сибирь-Арена» в Новосибирске.
В финальном поединке наши ребята уступили с крупным счетом 1:6 сверстникам из России.
Подопечные Андрея Михалева сыграют с молодежной и юниорской сборной России, а также со сверстниками из Казахстана.
Победа белорусской дружины – 3:2.
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