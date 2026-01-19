Минское «Динамо» одержало победу в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ

Минское «Динамо» одержало победу в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни отправились в Санкт-Петербург, где встречались с местным СКА. Соперник для нас непростой и во многом принципиальный. До сегодняшнего поединка в рамках текущего сезона дружины играли между собой дважды и оба раза сильнее были подопечные Игоря Ларионова. А потому «зубры» были полны амбиций взять реванш.

Именно они открыли счет в противостоянии, а на экваторе стартовой трети Станислав Галиев обеспечил преимущество «минчанам», забросив 10-ю шайбу в этом розыгрыше. Ему ассистировал Сэм Энас, который в свою очередь установил рекорд по продолжительности серии с набранными очками в составе белорусского клуба. Американец результативен уже на протяжении 11 встреч. В начале второго периода большинство реализовал Николас Мелош и упрочил преимущество столичной дружины.

В дальнейшем команды продемонстрировали яркую и плотную борьбу, сохраняя интригу. Однако наши парни победный результат не упустили и праздновали долгожданную викторию над «армейцами».

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Мы играли сегодня очень хорошо. Очень хорошо. И мы доминировали очень хорошо. Много было моментов создано. Я доволен своей командой. Но ошибки у всех бывают. У нас лига очень хорошая. Я думаю, что тут нельзя делить, кто-то сильный, кто-то очень сильный. В общем-то, есть большие команды, я согласен. Но, еще раз говорю, любой соперник может обыграть любого. Тут надо готовиться к каждому матчу.

Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут 21 января. «Динамовцы» также на выезде сыграют с обладателем Кубка Гагарина – ярославским «Локомотивом».