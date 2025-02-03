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«Динамо-Шинник» продолжает возглавлять Серебряный дивизион МХЛ

03 февраля 2025 20:17
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Прогресс есть! Молодежная хоккейная лига представила обновленный индекс силы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо-Шинник» продолжает возглавлять Серебряный дивизион МХЛ-1

Напомним, этот рейтинг подсчитывается математически на основе показателей в сезоне и отображает, какие команды в настоящий момент находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии. После 20-й недели регулярного чемпионата МХЛ на Западе бобруйский «Динамо-Шинник» поднялся на две позиции и занимает 8 место. Это во многом стало возможным благодаря победе над представителем сильнейшего Золотого дивизиона – клубом «Алмаз». Напомним, подопечные Андрея Михалева набрали 68 очков и продолжают уверенно возглавлять Серебряный дивизион.

# Хоккей Беларуси # Андрей Михалев

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