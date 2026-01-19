Традиционно, в понедельник, международные теннисные организации представили обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Арина Соболенко продолжает уверенно возглавлять топ WTA.

В активе белоруски – без малого 11 тысяч баллов. С большим отставанием в тройке лучших последовательно идут полька Ига Швентек и американка Коко Гауф. Что касается других наших спортсменок, то Александра Саснович потеряла два пункта и теперь занимает 104-ю строчку. У Виктории Азаренко без изменений, она осталась 148-й, у Ирины Шиманович также небольшой минус и итоговая 154-я позиция.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов по-прежнему лидирует испанец Карлос Алькарас, на второй позиции итальянец Янник Синнер, третьим идет Александр Зверев из Германии. Лучшим из представителей нашей страны остается Эрик Арутюнян, он занимает 433-е место планетарного топа.