Хоккеисты юниорской сборной России стали победителями турнира 3х3 в рамках Кубка Будущего

Преимущество гостевой команды сохранилось и после второго отрезка – 4:3. А победную точку в третьем периоде поставил Никита Тюрин. Россияне выиграли финальный поединок со счетом 5:3 и стали победителями турнира.

Белорусы открыли счет на 36-й секунде – отметился Николай Салыго. Россияне молниеносно ответили точным броском Александра Жаровского. Илья Гречный вывел нашу команду вперед – 2:1. Но после стартового периода впереди уже были россияне – 3:2.

Молодежная сборная Беларуси заняла второе место на турнире 3х3 в рамках Кубка Будущего. А победу в финале одержала юниорская сборная России, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Михалев, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею: По реализации, конечно, два буллита было, мы не забили. Вы знаете, когда не забиваешь ты, забивают тебя. Очень много было у нас контратак, и в наши ворота, поэтому тяжеловато пришлось. Нам нужно быть аккуратнее в следующих матчах с этими командами. Нужно обратить внимание на зону обороны.

Илья Гречный, нападающий молодежной сборной Беларуси:

Конечно, хотелось бы первое место занять, но сегодня не вышло. Наверное, из-за того, что расслабились где-то, в каких-то моментах думали, что соперник немного помоложе, но они по мастерству, конечно, тоже очень хороши. Поэтому нужно было выходить сразу же готовыми всем, тогда, я думаю, смогли бы выиграть.

Бронзу на турнире завоевала юношеская сборная России до 17 лет. В матче за 3-е место россияне нанесли поражение юниорской команде Беларуси со счетом 4:3.