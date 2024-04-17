Молодёжная сборная Беларуси по хоккею готовится к «Кубку Будущего» – Андрей Михалёв о подготовке

Молодежная сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к «Кубку Будущего», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Молодежная сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к «Кубку Будущего», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
По результатам тренировок, ряд хоккеистов уже покинули расположение дружины. В среду игроки провели двусторонку. По ее итогам в кэмпе больше не принимают участие защитник Арсений Марченко и нападающие Олег Хомченко, Александр Головач и Кирилл Вахильчук.
Андрей Михалев, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Четыре человека, к сожалению, покинули. Для нас это непросто. Конечно, не хватает времени, хотелось бы больше ребят посмотреть. У нас еще запланирована игра с национальной сборной. Это состоится 20числа, поэтому там уже будем ребят смотреть и уже, кто лучше, те и поедут.
Никита Жихарев, защитник молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Отрабатывали то, что работали вот все это время с начала сборов: давление в средней зоне, давление в атаке, раскаты, зону атаки. Вот как бы концентрировали на это внимание. Да, все игры принципиальные будут. Состав не смотрел, если честно, не видел, но будем биться, выходить, работать на победу.
«Кубок Будущего» пройдет с 25 по 28 апреля в Новосибирске. За трофей поспорят молодежные сборные Беларуси, России и Казахстана, а также коллектив студенческой хоккейной лиги.