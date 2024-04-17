Молодёжная сборная Беларуси по хоккею готовится к «Кубку Будущего» – Андрей Михалёв о подготовке

Молодежная сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к «Кубку Будущего», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По результатам тренировок, ряд хоккеистов уже покинули расположение дружины. В среду игроки провели двусторонку. По ее итогам в кэмпе больше не принимают участие защитник Арсений Марченко и нападающие Олег Хомченко, Александр Головач и Кирилл Вахильчук.

Андрей Михалев, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Четыре человека, к сожалению, покинули. Для нас это непросто. Конечно, не хватает времени, хотелось бы больше ребят посмотреть. У нас еще запланирована игра с национальной сборной. Это состоится 20числа, поэтому там уже будем ребят смотреть и уже, кто лучше, те и поедут.

Никита Жихарев, защитник молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Отрабатывали то, что работали вот все это время с начала сборов: давление в средней зоне, давление в атаке, раскаты, зону атаки. Вот как бы концентрировали на это внимание. Да, все игры принципиальные будут. Состав не смотрел, если честно, не видел, но будем биться, выходить, работать на победу.