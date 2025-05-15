Молодёжная сборная Беларуси по хоккею с поражения стартовала на турнире «Кубок Будущего»

Молодежная сборная Беларуси по хоккею с поражения стартовала на турнире «Кубок Будущего», который принимает Новосибирск, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом поединке наша команда встречалась с юниорской сборной России. По ходу матча подопечные Андрея Михалева дважды вели, но сопернику удавалось отыгрываться. При счете 2:2 за полторы минуты до окончания третьего периода российские юниоры все же вырвали победу – 3:2. В составе белорусской сборной шайбы забрасывали Никита Павлов и Евгений Авраменко.

Андрей Михалев, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Нам показалось, что на самом деле мы не в таком игровом тонусе сейчас находимся. Спаррингов у нас не было. Ребята, кто-то месяц назад закончил, кто-то еще больше. Да, забили хороший гол в большинстве, но в концовку первого периода пропустили ненужный гол. Во втором периоде, вроде бы, и хорошие были контратаки, но череда удалений нас поломала. Проиграли в концовке. Проброс, неправильная расстановка на вбрасывании, череда ошибок.