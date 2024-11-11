Молодёжная сборная Беларуси по хоккею заняла второе место на Кубке Будущего в Санкт-Петебурге

Андрей Михалев, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Наверное, ключевым моментом был второй период, когда мы забили гол. Было у нас две минуты в большинстве, к сожалению, не реализовали и сразу же пропустили. Наверное, четвертый гол нас надломил. Мы собрали самых лучших, на данный момент, парней. Есть, конечно, разочарование от тех лидеров… Мы думали они станут лидерами, но они себя не так проявили, как мы хотели.

В финальном поединке наши ребята уступили с крупным счетом 1:6 сверстникам из России. Автором единственной шайбы белорусов во втором периоде стал Илья Лахнов.