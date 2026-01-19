Шайба Данилы Паливко принесла «Металлургу» победу в матче КХЛ

Результативная игра белорусского защитника Данилы Паливко помогла «Металлургу» продлить победную серию в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Клуб из Магнитогорска на выезде встречался с хабаровским «Амуром». По ходу третьего периода «уральцы» уступали – 2:3, но сумели вырвать викторию – 4:3. Весомый вклад в общий успех внес наш земляк. Сперва отечественный игрок обороны ассистировал Руслану Исхакову, а затем стал автором решающей шайбы. Паливко впервые в сезоне заработал два очка за один поединок, со старта текущего розыгрыша в его активе 8 баллов. А «Металлург» уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, опережая идущий вторым казанский «Ак Барс» на 10 очков.