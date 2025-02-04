Молодёжная сборная Беларуси по хоккею U20 готовится отстаивать титул победителя Кубка Будущего

Молодежная сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 20 лет, готовится отстаивать титул победителя Кубка Будущего, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Также в нем сыграет команда нашей страны U18, и дружины России, укомплектованные 17-летними и 18-летними спортсменами. Данные соревнования можно рассматривать как ярмарку талантов.

Андрей Михалев, главный тренер Молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Этот турнир для того, чтобы посмотреть на каком мы находимся этапе и уровне. Хотелось посмотреть, как они будут себя проявлять. Цели – это в каждой игре отдаваться, чтобы был хороший результат.

Играть участникам предстоит как в классический хоккей, так и в формате 3х3. Вход на трибуны «Чижовка-Арены» свободный.

