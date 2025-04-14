Представители ХК «Динамо-Шинник» подвели итоги участия команды в чемпионате МХЛ сезона 2024/25

Задачи на сезон выполнены. Итоги игрового года сегодня, 14 апреля, подвели представители хоккейного клуба «Динамо-Шинник», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская команда заняла второе место в «Серебряном» дивизионе, а в нокаут-раунде переиграла «Алмаз» и вышла в плей-офф МХЛ спустя девять лет, обеспечив тем самым повышение в классе на следующий розыгрыш.

Андрей Михалев, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:

Задачу выполнили, поэтому мы все рады. Сезон такой получился у нас ровный, так могу сказать, что не было критических спадов. Не буду никого выделять, то есть мы сыграли как команда. Были игры, которые мы вытаскивали именно за счет характера, поэтому это командная работа. Каждый в этом сезоне добавил. Под руководством главного тренера Андрея Михалева команда установила ряд достижений: на старте сезона наши парни одержали четыре виктории кряду, на стыке осени и зимы «шинники» не знали горечи поражений на протяжении девяти поединков, они также записали в свой актив самую крупную победу в истории клуба, обыграв «Сахалинских акул» со счетом 14:1, забросили 212 шайб и стали третьими по этому показателю во всей лиге, дружина долгое время лидировала в своем дивизионе и вышла в «Золотой», где продолжит турнирный путь, но уже под руководством нового главкома.

Андрей Михалев:

Я проработал там три года. Спасибо всем большое, руководству клуба за терпение, за доверие. Поэтому задачу, как тренерский штаб, мы выполнили. Тут уже должен быть кто-то другой. С этими ребятами я шел уже 5 лет. Начиная с института сборных и 3 года в «Динамо-Шинник». Поэтому надо какую-то стрессовую встряску, что-то менять. Каждый год мы конкурировали с хорошими командами. Спасибо болельщикам нашим. Посмотрите, если мы входим в топ-5 по посещаемости. Постепенно формируются задачи на новый сезон, состав команды изменится, свой шанс получат молодые игроки, но костяк останется прежним, ведь предстоит борьба с сильнейшими клубами лиги.