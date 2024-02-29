Руководство хоккейного «Динамо-Шинника» поделилось планами на будущий сезон

Готовить игроков для «Динамо» и пробиться в плей-офф – такие задачи ставит перед собой руководство «Динамо-Шинника» перед новым сезоном. В Минске прошла пресс-конференция с участием главного тренера команды Андрея Михалева и генерального менеджера Алексея Ефименко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стоит отметить, что прошедший сезон был для бобруйской команды неплохим. 5-матчевая беспроигрышная серия стала лучшим стартом в истории клуба. Шанс попасть в плей-ин «Шинник» имел до последней игры. Но поражение от «Локомотива» не позволило взять заветные очки. На общем итоге сказалось отсутствие большого опыта в МХЛ. У игроков было недостаточно времени на адаптацию. Напомним, в минувшем чемпионате в составе команды значилось 18 дебютантов.

Алексей Ефименко, генеральный менеджер ХК «Динамо-Шинник»: На следующий сезон мы своих задач менять не будем, то есть ребята, которые побились, набрались опыта, мы будем уже ждать от них определенного результата. Но и также будем работать, развивать игроков, чтобы они прогрессировали и, как в нашей структуре намечено, чтобы они набирались опыта и переходили на новую ступень в основную команду.

Андрей Михалев, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:

Сезон такой получился – волнообразный. Тяжело было именно в октябре. Весь октябрь мы играли на выезде, поэтому ребятам было тяжело адаптироваться. Потратили очень много сил и, знаете, в ноябре, в концовочке, много было ребят задействовано за сборную U20. Понятно, что ребят собираем мы лучших, поэтому здесь очень много потеряли очков.

В следующем сезоне в составе могут появиться новые игроки – идет просмотр кандидатов из высшей лиги чемпионата Беларуси. Всего на «карандаше» у тренеров 60 хоккеистов. Одна из главных задач, с которой успешно справляется «Динамо-Шинник» – подготовка игроков для основной команды. В этом сезоне в минское «Динамо» перешли Даниил Липский, Константин Волочко и Егор Бориков.