Молодёжная сборная Беларуси по хоккею стартует на турнире «Кубок будущего»

Уже завтра молодежная сборная Беларуси по хоккею стартует на турнире «Кубок будущего», который пройдет в Санкт-Петербурге с 7-го по 10-е ноября, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Андрея Михалева сыграют с молодежной и юниорской сборной России, а также со сверстниками из Казахстана. По традиции команды проведут не только турнир в классическом формате, но и выявят сильнейших в соревнованиях 3х3.
Андрей Михалев, главный тренер молодежной сборной Беларуси:
Пацаны вновь встретятся, то есть пятый год, шестой. Кто-то играет в России, поэтому ребятам это нужно. Конечно, с большим удовольствием – это видно по их глазам – глаза горят. Даже по первым тренировкам было видно, что скорости были запредельные, даже я не ожидал.
Первыми соперниками наших парней станут сверстники из Казахстана. Начало противостояния завтра в 15 часов.