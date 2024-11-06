Молодёжная сборная Беларуси по хоккею стартует на турнире «Кубок будущего»

Уже завтра молодежная сборная Беларуси по хоккею стартует на турнире «Кубок будущего», который пройдет в Санкт-Петербурге с 7-го по 10-е ноября, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Андрея Михалева сыграют с молодежной и юниорской сборной России, а также со сверстниками из Казахстана. По традиции команды проведут не только турнир в классическом формате, но и выявят сильнейших в соревнованиях 3х3.