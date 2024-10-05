Хоккеисты «Динамо-Шинника» завершили победой чемпионат МХЛ

Днем ранее подопечные Андрея Михалева праздновали викторию над подмосковным коллективом со счетом 5:3. Сегодня наши парни успех повторили, однако с более скромными цифрами. В первой двадцатиминутке команды по разу поразили ворота друг друга. Вторая треть осталась безголевой. В заключительном периоде «бобры» еще дважды реализовали численное преимущество. Хозяева смогли ответить лишь раз. Победа белорусской дружины – 3:2. Шайбы на счету Матвея Шидловского, Матвея Ладутько и лучшего бомбардира лиги – Николая Салыго.

Андрей Михалев, главный тренер« Динамо-Шинник»:

Тяжело было сегодня, но мы в принципе контролировали матч. Хотя очень много мы моментов создали, но их не реализовали. Не хватало нам хладнокровия. Три гола мы забили в большинстве. Концовка была нервозная. Мы пропустили контратаку, но вытащили на характере.

Таким образом, наш представитель в МХЛ удерживает лидерство в таблице Серебряного дивизиона Западной конференции. Следующий матч «бобры» проведут дома 17 октября. Соперник – подмосковный «Атлант».