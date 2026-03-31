Новости по тегу #Алина Ретькова

Молодые люди оценили результативность системы наставничества и предложили ее усовершенствовать, а также уделить больше внимания финансовой грамотности – например, создать пособие по криптовалютам.
«Учат, как сделать красивую и эстетическую еду, ведь это сейчас настолько популярно в женской среде, чтобы еда была не только вкусна, но и красива».
«Должно все идти совместно, потому что семья – это же в целом основной инструмент нашей социализации».
«Мы надеемся, эти тренинги станут примером того, что в школах, университетах, даже в коллективах будут проходить такие курсы по навыкам общения с социальными сетями», – сказала председатель Молодежного совета при Совете Республики.
«У нас в Беларуси одна из самых развитых систем образования среднеспециального и профтехобразования».
Площадка объединила в Минской духовной академии свыше 200 студентов и экспертов. Организаторы отказались от формата лекций и выбрали живой диалог.
Одна из команд представила информационный сайт для будущих родителей. Разработка поможет найти ответы на вопросы о планировании семьи, течении беременности и здоровье малыша.
Кульминацией триады стал семейный форум «Разговор о важном. Счастливая семья, сильное государство», который прошел в Софийском соборе Полоцка.
Говорить о мире – под мирным небом. Город-герой встречает друзей из стран Содружества Независимых Государств. Объединение, которое хранит лучшие традиции, заложенные в Советском Союзе.
Беларусь – страна талантов, традиций и ярких идей. Теперь у молодежи появился уникальный шанс открыть для себя сокровищницу национальной культуры с другой стороны. В этом ребятам поможет новый проект «Познай творческую Беларусь!»
«Мы предложили большое количество инициатив в части поддержки молодых предпринимателей. Введение факультатива в школах по финансовой грамотности…» – и это только часть всего, что уже работает сегодня.
Молодежный совет при Совете Республики Национального собрания в новом формате открывает мир искусства.
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