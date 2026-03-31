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Новости по тегу #Алина Ретькова

Глазами молодежи: новые идеи для развития белорусских регионов обсудили в Минске
31 марта 2026 06:54

Глазами молодежи: новые идеи для развития белорусских регионов обсудили в Минске

Нужно ли в школах изменить программу по трудовому обучению? Мнение
25 марта 2026 17:19

Нужно ли в школах изменить программу по трудовому обучению? Мнение

Нельзя делить карьеру и семью – председатель Молодежного совета
11 марта 2026 17:34

Нельзя делить карьеру и семью – председатель Молодежного совета

Здоровое использование соцсетей для школьников и студентов – в Молодёжном совете предложили кейс
04 февраля 2026 17:22

Здоровое использование соцсетей для школьников и студентов – в Молодёжном совете предложили кейс

Белорусская молодёжь стремится работать на заводах или там одни мигранты? Алина Ретькова рассказала
28 января 2026 17:28

Белорусская молодёжь стремится работать на заводах или там одни мигранты? Алина Ретькова рассказала

«Сила слова» – в Минске стартовал открытый диалог о ценностях с молодёжью
17 января 2026 17:01

«Сила слова» – в Минске стартовал открытый диалог о ценностях с молодёжью

Финалисты лидерской платформы «Команда будущего» презентовали итоговые проекты
07 декабря 2025 07:39

Финалисты лидерской платформы «Команда будущего» презентовали итоговые проекты

Белорусы ставят семью на первое место! Какой была Неделя родительской любви – собрали главное
19 октября 2025 13:51

Белорусы ставят семью на первое место! Какой была Неделя родительской любви – собрали главное

25-я ассамблея ММПА СНГ в Минске! Какие белорусские инициативы заинтересовали молодёжь Содружества?
09 октября 2025 17:35

25-я ассамблея ММПА СНГ в Минске! Какие белорусские инициативы заинтересовали молодёжь Содружества?

«Познай творческую Беларусь!» Узнали о новом уникальном проекте Молодёжного совета
19 августа 2025 11:05

«Познай творческую Беларусь!» Узнали о новом уникальном проекте Молодёжного совета

От законодательных инициатив до крутых проектов – чем занимается Молодёжный совет? Рассказала Алина Ретькова
10 августа 2025 14:15

От законодательных инициатив до крутых проектов – чем занимается Молодёжный совет? Рассказала Алина Ретькова

В Минске стартовал культурно-образовательный проект «Познай творческую Беларусь»
09 августа 2025 13:52

В Минске стартовал культурно-образовательный проект «Познай творческую Беларусь»