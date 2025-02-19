Тест по истории Великой Отечественной войны – в Молодёжном парламенте анонсировали новую акцию

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Алина Ретькова, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Это и есть то самое поле, где вся молодежь консолидирует со своим мнением для того, чтобы действительно помнить и чтить те подвиги наших дедов и прадедов, которые были и на территории нашей страны, и в том числе в рамках Союзного государства. Молодежным парламентом организовано большое количество инициатив и проектов в части сохранения исторической памяти, патриотического воспитания. В прошлом году мы начали свою викторину, посвященную 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В этом году мы стартуем с республиканской акции – тест по истории Великой Отечественной войны, где каждый молодой парламентарий в своем районе проведет масштабный тест, чтобы молодые люди, вплоть от детского сада до учащихся колледжей и высших учебных заведений, смогли узнать об истории своего района в период Великой Отечественной войны, о тех героях, которые есть у нас. Не могу не отметить взаимодействие с нашими коллегами из России, потому что плечом к плечу мы вместе работаем над направлением для того, чтобы рассказать об истории нашей Великой Победы в рамках и Союзного государства.

Совсем недавно с Молодежным парламентом при Госдуме мы организовали свой собственный Telegram-бот, где за 80 дней до 9 Мая, в день Великой Победы, 80-летия нашей годовщины, мы будем 19 февраля стартовать каждый день в медиапространстве с определенными историческими сводками периода Великой Отечественной войны. Об истории у нас, в Беларуси. А наши коллеги из России будут рассказывать об истории России. Поэтому большое внимание уделено именно этому направлению.