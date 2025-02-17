В Минске обсудили вопросы регионального взаимодействия Молодёжных парламентов

Выстроить эффективный диалог и придать новый импульс сотрудничеству. Вопросы регионального взаимодействия Молодежных парламентов обсудили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча в формате заседания рабочей группы прошла впервые.

Представители молодежных советов со всей страны искали пути активизации актуальных направлений работы. Ранее их сотрудничество носило скорее точечный характер. Практика показала необходимость более тесного диалога, поэтому сегодня обсуждали механизмы реализации совместных проектов. Самым масштабным из них станет, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ольга Млявая, председатель Молодежного парламента при Витебском областном Совете депутатов: Мы сегодня собрались для того, чтобы начать сотрудничество именно между областями, чтобы в дальнейшем развивать наши проекты совместно. И не только совместно с областными парламентами, но и с республиканскими тоже.

Алина Ретькова, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

На сегодняшней встрече мы хотим начать серьезную работу в плане консолидации молодых парламентариев с каждого уголка нашей страны. В том числе обеспечение информационной, технической, организационной поддержки молодежных советов в районах, городах, областях нашей страны. В части организации какого-то стандарта, по которому сможет каждый молодой парламентарий, будь то в районе или на республике, взаимодействовать, координировать, исследовать в своей работе.

Рабочая группа станет постоянной площадкой для обсуждения вопросов регионального развития Молодежных парламентов. Планируется, что участники будут собираться раз в три месяца.