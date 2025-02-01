Молодёжный совет Беларуси дал старт восьмому набору лидерской платформы «Команда будущего»

Молодежный совет Беларуси дал старт восьмому набору лидерской платформы «Команда будущего». Это проект по поиску, обучению и поддержке талантливых лидеров. В этом году из 150 желающих для участия в проекте отобрали 70 человек со всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение двух месяцев они будут обучаться ключевым практическим навыкам управленца и пополнять теоретическую базу новыми знаниями. В программе – тренинги по мастерству публичных выступлений, ведению переговоров и участию в дебатах, встречи с уже состоявшимися лидерами и сенаторами, а также ряд экскурсий на крупнейшие предприятия страны.

Александра Тимошенко, участник лидерской платформы «Команда будущего», член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси: Подала свою заявку. По необходимым критериям из 150 участников, я одна из тех кто попал на эту лидерскую платформу. Я очень рада и считаю, что это мощный инструмент для развития личностных качеств и персонального роста. Потому что программа лидерской платформы подразумевает под собой – проведение блиц-опросов и тренингов.

Алина Ретькова, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Этот набор «Команды будущего» – это те ребята, которые потенциально могут стать членами Молодежного совета 4,5 и 6 созывов. Потому что мы не можем не отметить, что для каждого из нас – действующего члена Молодежного парламента – лидерская платформа – это та дверь, которая знакомит с органами Молодежного парламентаризма в нашей стране и дает такой старт в жизнь – развития себя как общественного молодежного лидера.

По итогам мероприятий участники представят авторские проекты в сфере законотворчества. Лучший получит поддержку Молодежного парламента. К слову, все его председатели прошли через школу «Команды будущего». За годы существования проекта в нем приняли участие более 260 лидеров.