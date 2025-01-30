Чем занимается Молодёжный парламент Беларуси? Рассказала его председатель Алина Ретькова

Алина Ретькова, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Молодежный парламент – это все работающие представители молодежи, то есть, помимо основной работы, которая происходит в различных сферах, и сфера экономики, образования, это учителя и лесничие, есть и директора школ, и директора предприятий, то есть ребята совершенно разного профиля и характера, помимо своей основной профессиональной деятельности, занимаются на общественных началах работой с молодежью в каждом районе нашей страны, потому что Молодежный парламент представлен в 118 районах, 10 городах областного подчинения, 10 представителей работают в городе Минске.

Все мы совершенно разные. Были делегированы в свое время за определенные общественные инициативы и достижения в своем районе, который мы представляем. И приходим мы в Молодежный парламент в первую очередь для реализации возможностей и, в принципе, предложения законотворческих инициатив. Если говорить про наш новый созыв, это одно из важнейших направлений нашей работы уже сейчас. И здравоохранение, наша комиссия, которая занимается именно этой сферой, подготовила ряд предложений для того, чтобы уже представить на рассмотрение в Министерство здравоохранения. И комиссия по агропромышленному комплексу тоже. Есть определенные наработки того, как мы можем и улучшить жизнь молодых специалистов, и предложить в целом для развития потенциала молодежи определенные новые проекты, которые направлены и на популяризацию, в принципе, получение первичных навыков первой медицинской помощи. Наша комиссия по вопросам культуры – это исключительно творческие ребята, уже представляют проекты, которые связаны со знакомством наших известных белорусских деятелей, как кинематографии, как наших известных артистов, певцов.

То есть это ребята, которые жертвуют своим личным, свободным временем, личной жизнью, в том числе и где-то рабочим временем, занимаются на благо своей молодежи в районе определенными проектами и инициативами и имеют право работать с сенаторами и депутатами. То есть это одна из уникальных возможностей, которая есть совершенно не в каждой стране. Мы принимаем участие и в сессиях Совета Республики, и в личных приемах граждан. Вот как раз вчера мы целый день пробыли на личном приеме у Натальи Ивановны Кочановой с 9 утра до 8 часов вечера. Без каких-либо обеденных перерывов мы сидели и слушали, с чем приходят люди. И для нас это опыт, потому что Молодежный парламент в любой из стран, в нашей в том числе, – это школа молодежного лидерства. Мы не являемся депутатами, только некоторые из наших ребят, это около 10 человек, являются депутатами местных уровней, сельского, районного Совета депутатов. Но после именно Молодежного парламента мы осознаем, необходимо ли нам в дальнейшем пробовать себя идти кандидатом в депутаты либо это все-таки не наша сфера деятельности, потому что молодежный парламентаризм, парламентаризм вообще – это такая уникальная работа, она может быть не для каждого. И как раз таки такие общественные структуры при советах депутатов в области, в районах, в городах и при Национальном собрании – прекрасная возможность для осознания этого.