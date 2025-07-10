В Беларуси завершился патриотический проект «Флаг Победы»

Инициатива, призванная напомнить о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и цене, которую наши предки заплатили за Победу. В Беларуси торжественно завершился проект Молодежного совета при Совете Республики «Флаг Победы», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

От Хотимска до Минска – патриотический марафон охватил 25 населенных пунктов. Бессмертный символ мужества, стойкости и великого подвига советского народа – Знамя Победы – участники передавали из города в город. В каждом они посещали и благоустраивали мемориальные комплексы и братские могилы, проводили тематические концерты и дискуссии, где обсуждали важность сохранения исторической правды.

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ: Меня впечатлил масштаб и то, как вся белорусская молодежь, вся наша гражданская общественность присоединилась к ней, вдохновилась. Потому что по инициативе Молодежного совета при Совете Республики, Национального собрания Республики Беларусь, действительно уникальная акция прошла в каждом регионе нашей страны. И сегодня в столице, завершаясь, она подчеркивает единство всех белорусов, единство в их вере в светлое будущее, единство в сохранении исторической памяти.

Алина Ретькова, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

То, что было проделано на протяжении этих трех месяцев большой работы, говорит о том, что молодежи дано право помнить, и это ее ответственность и обязанность передавать эту память будущим поколениям, своим детям, внукам и правнукам. В Минской области мы были в мемориальном комплексе «Хатынь». Наши ребята благоустраивали маленькие памятные комплексы именно в Минском, Воложинском, Стародорожском районах.

Проект «Флаг Победы» – яркий пример желания молодежи доказать, что им небезразлична история родной страны и своего народа. В планах – сделать марафон традиционным. Уже в 2026 году его география может расшириться: маршрут хотят проложить по городам Беларуси и России.