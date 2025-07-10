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В Беларуси завершился патриотический проект «Флаг Победы»

10 июля 2025 17:40
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Инициатива, призванная напомнить о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и цене, которую наши предки заплатили за Победу. В Беларуси торжественно завершился проект Молодежного совета при Совете Республики «Флаг Победы», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Беларуси завершился патриотический проект «Флаг Победы»-2

От Хотимска до Минска – патриотический марафон охватил 25 населенных пунктов. Бессмертный символ мужества, стойкости и великого подвига советского народа – Знамя Победы – участники передавали из города в город. В каждом они посещали и благоустраивали мемориальные комплексы и братские могилы, проводили тематические концерты и дискуссии, где обсуждали важность сохранения исторической правды. 

Финальной локацией маршрута стала стела «Минск – город-герой». К подножию монумента участники марафона возложили цветы, память павших почтили минутой молчания. 

В Беларуси завершился патриотический проект «Флаг Победы»-4

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Меня впечатлил масштаб и то, как вся белорусская молодежь, вся наша гражданская общественность присоединилась к ней, вдохновилась. Потому что по инициативе Молодежного совета при Совете Республики, Национального собрания Республики Беларусь, действительно уникальная акция прошла в каждом регионе нашей страны. И сегодня в столице, завершаясь, она подчеркивает единство всех белорусов, единство в их вере в светлое будущее, единство в сохранении исторической памяти. 

В Беларуси завершился патриотический проект «Флаг Победы»-6

Алина Ретькова, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
То, что было проделано на протяжении этих трех месяцев большой работы, говорит о том, что молодежи дано право помнить, и это ее ответственность и обязанность передавать эту память будущим поколениям, своим детям, внукам и правнукам. В Минской области мы были в мемориальном комплексе «Хатынь». Наши ребята благоустраивали маленькие памятные комплексы именно в Минском, Воложинском, Стародорожском районах. 

Проект «Флаг Победы» – яркий пример желания молодежи доказать, что им небезразлична история родной страны и своего народа. В планах – сделать марафон традиционным. Уже в 2026 году его география может расшириться: маршрут хотят проложить по городам Беларуси и России. 

# Великая Отечественная война # Молодежь Беларуси # Алексей Пикус # Алина Ретькова

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