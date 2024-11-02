Выборы-2025 и политика для молодых – поговорили с новым председателем Молодёжного парламента
На первом заседании Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси под руководством Натальи Кочановой был сформирован новый состав молодых парламентариев. В него вошли 138 юношей и девушек возрастом от 18 до 31 года со всех регионов страны, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Подробнее об этом поговорим председателем Молодежного парламента третьего созыва при Национальном собрании Республики Беларусь Алиной Ретьковой.
Зачем молодежь идет в парламент?
Александр Меженный, ведущий:
Во-первых, мы поздравляем вас с началом работы парламента, а также поздравляем с вашим новым положением, с вашим председательством. Я так полагаю, что вам это не в новинку в какой-то степени, потому что в рамках действия второго созыва вы уже находились в парламенте.
Алина Ретькова, председатель Молодежного совета (парламента) третьего созыва при Национальном собрании Республики Беларусь:
Спасибо большое за поздравление. В рамках второго созыва я являлась председателем комиссии по международным делам и, помимо международной деятельности, сотрудничала с нашими коллегами из зарубежных стран и активно принимала участие вместе с нашими коллегами, членами президиума второго созыва во всех наших общепарламентских проектах и мероприятиях. Поэтому, когда выдвигала свою кандидатуру на пост уже председателя Молодежного парламента третьего созыва, в первую очередь говорила о той преемственности, которая необходима и нужна нам в рамках третьего созыва.
Александр Стасевич, ведущий:
Зачем молодежь идет в парламент? Я думаю, что не все телезрители понимают.
Алина Ретькова:
Молодежь идет в парламент, чтобы узнать суть парламентской работы. Ведь члены Совета Республики приглашают нас совершенно во все свои мероприятия. Мы принимаем активное участие в личных приемах граждан, прямых телефонных линиях, сессиях Совета Республики и Палаты представителей. Мы понимаем, как важно и как вообще необходимо работать с людьми, уметь их слышать, уметь понять, помочь и правильно найти решение того или иного вопроса. Или как правильно вообще подойти к тому или иному вопросу. Ребята понимают, касается их струн души такая парламентская работа, хотят ли они в будущем себя попробовать как молодого депутата, молодого парламентария и в принципе получают бесценные знания, навыки и компетенции. И работа с людьми, и лидерские качества, и в принципе навыки ораторского искусства, потому что ребята каждый день встречаются с молодежью, которая с горящими глазами хочет услышать от них те проекты и мероприятия, в которых они могут принять участие. И, безусловно, мы, молодые парламентарии, должны передавать молодежи важнейшие тезисы, которые мы транслируем не только в своей среде, но и среди всей молодежи нашей страны.
Как Молодежный парламент планирует участвовать в выборах-2025?
Александр Меженный:
Молодежный парламент это школа жизни. А в 2025 году с учетом выборов, которые предстоят в нашей стране, для парламента это еще испытание очень активное будет. Какие намерения на 2025-й именно в плане участия в выборах?
Алина Ретькова:
Мы уже вошли в электоральную кампанию, и на наш третий созыв лег достаточно важный, исторически значимый период в развитии нашей страны – это выборы Президента. И молодые парламентарии должны взять на себя миссию тех людей, которые при встречах с молодежью должны электорально просвещать их, говорить о важности участия в выборах Президента, о важности своего голоса. И в целом активного участия во всех общественно-политических процессах нашей страны. Вместе с тем мы с нашими коллегами сейчас активно работаем над внедрением уже нового проекта в ближайшие дни в поддержку действующего Президента страны Александра Григорьевича Лукашенко, чтобы рассказать молодежи, что было создано за 30 лет в нашей стране, о тех достижениях, о той неимоверной государственной поддержке молодежи.
Ведь мы, молодые парламентарии, эту поддержку ощущаем каждый день, когда принимаем участие с нашими коллегами в различных мероприятиях на уровне района, города, области, в мероприятиях Совета Республики, Палаты представителей. Мы ее видим каждый день и хотим донести молодежи, насколько большое количество возможностей для развития их потенциала в любой сфере деятельности существует у нас в стране.
Как попасть в состав Молодежного парламента?
Алина Ретькова:
Чтобы попасть в молодежный парламент, соответствующий местный Совет депутатов, а точнее президиум, должен вынести решение о делегируемом кандидате. Это должен быть молодой человек от 18 до 31 года. Безусловно, гражданин Республики Беларусь. Поскольку у нас 138 человек, это представитель каждого района нашей страны и города областного подчинения и 10 представителей Минска. Это те люди, которые на уровне района уже имеют определенные общественные достижения, определенное, скажем так, мнение и лидерство в своем районе среди своей молодежи. Потому что, приходя к нам в молодежный парламент, мы как раз-таки должны выстроить вот этот диалог и наставничество, чтобы все наши проекты на республиканском уровне активно транслировались в местных молодежных парламентах всех регионов нашей страны.
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