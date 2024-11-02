Выборы-2025 и политика для молодых – поговорили с новым председателем Молодёжного парламента

На первом заседании Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси под руководством Натальи Кочановой был сформирован новый состав молодых парламентариев. В него вошли 138 юношей и девушек возрастом от 18 до 31 года со всех регионов страны, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Подробнее об этом поговорим председателем Молодежного парламента третьего созыва при Национальном собрании Республики Беларусь Алиной Ретьковой.

Зачем молодежь идет в парламент?

Александр Меженный, ведущий:

Во-первых, мы поздравляем вас с началом работы парламента, а также поздравляем с вашим новым положением, с вашим председательством. Я так полагаю, что вам это не в новинку в какой-то степени, потому что в рамках действия второго созыва вы уже находились в парламенте. Алина Ретькова, председатель Молодежного совета (парламента) третьего созыва при Национальном собрании Республики Беларусь:

Спасибо большое за поздравление. В рамках второго созыва я являлась председателем комиссии по международным делам и, помимо международной деятельности, сотрудничала с нашими коллегами из зарубежных стран и активно принимала участие вместе с нашими коллегами, членами президиума второго созыва во всех наших общепарламентских проектах и мероприятиях. Поэтому, когда выдвигала свою кандидатуру на пост уже председателя Молодежного парламента третьего созыва, в первую очередь говорила о той преемственности, которая необходима и нужна нам в рамках третьего созыва.

Александр Стасевич, ведущий:

Зачем молодежь идет в парламент? Я думаю, что не все телезрители понимают. Алина Ретькова:

Молодежь идет в парламент, чтобы узнать суть парламентской работы. Ведь члены Совета Республики приглашают нас совершенно во все свои мероприятия. Мы принимаем активное участие в личных приемах граждан, прямых телефонных линиях, сессиях Совета Республики и Палаты представителей. Мы понимаем, как важно и как вообще необходимо работать с людьми, уметь их слышать, уметь понять, помочь и правильно найти решение того или иного вопроса. Или как правильно вообще подойти к тому или иному вопросу. Ребята понимают, касается их струн души такая парламентская работа, хотят ли они в будущем себя попробовать как молодого депутата, молодого парламентария и в принципе получают бесценные знания, навыки и компетенции. И работа с людьми, и лидерские качества, и в принципе навыки ораторского искусства, потому что ребята каждый день встречаются с молодежью, которая с горящими глазами хочет услышать от них те проекты и мероприятия, в которых они могут принять участие. И, безусловно, мы, молодые парламентарии, должны передавать молодежи важнейшие тезисы, которые мы транслируем не только в своей среде, но и среди всей молодежи нашей страны.

Как Молодежный парламент планирует участвовать в выборах-2025?

Александр Меженный:

Молодежный парламент это школа жизни. А в 2025 году с учетом выборов, которые предстоят в нашей стране, для парламента это еще испытание очень активное будет. Какие намерения на 2025-й именно в плане участия в выборах? Алина Ретькова:

Мы уже вошли в электоральную кампанию, и на наш третий созыв лег достаточно важный, исторически значимый период в развитии нашей страны – это выборы Президента. И молодые парламентарии должны взять на себя миссию тех людей, которые при встречах с молодежью должны электорально просвещать их, говорить о важности участия в выборах Президента, о важности своего голоса. И в целом активного участия во всех общественно-политических процессах нашей страны. Вместе с тем мы с нашими коллегами сейчас активно работаем над внедрением уже нового проекта в ближайшие дни в поддержку действующего Президента страны Александра Григорьевича Лукашенко, чтобы рассказать молодежи, что было создано за 30 лет в нашей стране, о тех достижениях, о той неимоверной государственной поддержке молодежи. Ведь мы, молодые парламентарии, эту поддержку ощущаем каждый день, когда принимаем участие с нашими коллегами в различных мероприятиях на уровне района, города, области, в мероприятиях Совета Республики, Палаты представителей. Мы ее видим каждый день и хотим донести молодежи, насколько большое количество возможностей для развития их потенциала в любой сфере деятельности существует у нас в стране.

Как попасть в состав Молодежного парламента?